Участок в Колодищах продали за 95 тысяч долларов. Итоги земельного аукциона

Два участка выставлял на аукцион Березинский район. Торги прошли по одному в д. Снуя на ул. Туристической, 9А, Березинского сельсовета. На лот претендовали 6 человек, но один не прошел регистрацию. Небольшой участок в 5 соток оснащен электричеством и был выставлен на торги за 5 000 рублей. Он реализован за 79 315 рублей, или 26 351 доллар. На участок в г. Березино подали одно заявление. Он продан по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 13 739 рублей, или 4 565 долларов.