ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

25 июня стартует централизованное тестирование

25.06.2020 08:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

25 июня стартует централизованное тестирование

Важный день для абитуриентов: начинается централизованное тестирование 2020!  Сегодня испытания по белорусскому языку.

Несмотря на двухнедельный перенос из-за коронавируса, порядок тестирования не претерпел серьёзных изменений. Введены лишь дополнительные требования для безопасного пребывания абитуриентов.

Елена Бетеня, председатель оргнизационной комисси по проведению ЦТ: «В этом году значительно снижена наполняемость аудиторий. Если в предыдущие годы в этой аудитории было 130 абитуриентов, то в этом году 50 абитуриентов будут писать ЦТ в этой аудитории. Обязательное условие:расстояние между абитуриентами – не менее одного метра. В этой аудитории получается почти два метра».

Что касается масок, их ношение не обязательно, но носит рекомендательный характер. А вот попытки списать будут наказываться строго. Напомним, тестирование пройдёт по 11 предметам. Для тех, кто по объективным причинам не сможет пройти испытания в срок, определены дополнительные дни: 19, 21 и 23 июля.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важный день для абитуриентов: начинается централизованное тестирование 2020!  Сегодня испытания по белорусскому языку. Несмотря на двухнедельный перенос из-за...
 
Новости дня
Новости
 
Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Soligorsk News
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика