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25 июня стартует централизованное тестирование
25.06.2020 08:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Важный день для абитуриентов: начинается централизованное тестирование 2020! Сегодня испытания по белорусскому языку.
Несмотря на двухнедельный перенос из-за коронавируса, порядок тестирования не претерпел серьёзных изменений. Введены лишь дополнительные требования для безопасного пребывания абитуриентов.
Что касается масок, их ношение не обязательно, но носит рекомендательный характер. А вот попытки списать будут наказываться строго. Напомним, тестирование пройдёт по 11 предметам. Для тех, кто по объективным причинам не сможет пройти испытания в срок, определены дополнительные дни: 19, 21 и 23 июля.
Фото: БЕЛТА
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Важный день для абитуриентов: начинается централизованное тестирование 2020! Сегодня испытания по белорусскому языку. Несмотря на двухнедельный перенос из-за...
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