25 июня стартует централизованное тестирование

Источник материала: ОНТ

Важный день для абитуриентов: начинается централизованное тестирование 2020! Сегодня испытания по белорусскому языку.

Несмотря на двухнедельный перенос из-за коронавируса, порядок тестирования не претерпел серьёзных изменений. Введены лишь дополнительные требования для безопасного пребывания абитуриентов.

Елена Бетеня, председатель оргнизационной комисси по проведению ЦТ: «В этом году значительно снижена наполняемость аудиторий. Если в предыдущие годы в этой аудитории было 130 абитуриентов, то в этом году 50 абитуриентов будут писать ЦТ в этой аудитории. Обязательное условие:расстояние между абитуриентами – не менее одного метра. В этой аудитории получается почти два метра».

Что касается масок, их ношение не обязательно, но носит рекомендательный характер. А вот попытки списать будут наказываться строго. Напомним, тестирование пройдёт по 11 предметам. Для тех, кто по объективным причинам не сможет пройти испытания в срок, определены дополнительные дни: 19, 21 и 23 июля.

Фото: БЕЛТА

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