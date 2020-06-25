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Коронавирус помог: Джордж Мартин назвал предварительную дату выхода новой книги

25.06.2020 10:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус помог: Джордж Мартин назвал предварительную дату выхода новой книги

Автор многим полюбившейся серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал в своем блоге, когда выйдет продолжение.

Он отметил, что роман появится на книжных полках летом 2021 года. Писатель также поделился тем, что, работая над новой книгой, находится в хижине в горах, что только помогает творческому процессу. 

«Да, я в настоящей хижине в горах. Нет, у меня нет температуры. Ура! По крайней мере, на данный момент, я здоров ... Насколько может быть здоров парень не в форме в свои 71... Я делаю все возможное, чтобы оставаться таким», — пишет Мартин.

По его словам, всерьез заняться новой книгой его заставила вынужденная самоизоляция.

«По крайней мере вынужденная изоляция помогла мне писать. Каждый день я трачу много часов на «Ветры зимы» и уверенно продвигаюсь в работе. Вчера я завершил новую главу, еще одну — три дня назад, а еще одну — на прошлой неделе. Но нет, это не означает, что книга будет завершена завтра и опубликована на следующей неделе. Это будет огромная книга, и мне предстоит долгий путь», — сообщил новость Мартин в своем блоге.

Роман «Ветры зимы», по плану, должен стать предпоследней частью «Песен льда и пламени». Фанаты истории ждали выход этой книги в 2015 году, однако писатель постоянно откладывал сроки ее сдачи. 


Фото: AP Photo / Charles Sykes

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Автор многим полюбившейся серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал в своем блоге, когда выйдет продолжение. Он отметил, что роман появится на...
 
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