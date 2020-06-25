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Коронавирус помог: Джордж Мартин назвал предварительную дату выхода новой книги
25.06.2020 10:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Автор многим полюбившейся серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин
Он отметил, что роман появится на книжных полках летом 2021 года. Писатель также поделился тем, что, работая над новой книгой, находится в хижине в горах, что только помогает творческому процессу.
По его словам, всерьез заняться новой книгой его заставила вынужденная самоизоляция.
Роман «Ветры зимы», по плану, должен стать предпоследней частью «Песен льда и пламени». Фанаты истории ждали выход этой книги в 2015 году, однако писатель постоянно откладывал сроки ее сдачи.
Фото: AP Photo / Charles Sykes
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Автор многим полюбившейся серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал в своем блоге, когда выйдет продолжение. Он отметил, что роман появится на...
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