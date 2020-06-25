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У людей в Пугачёво до сих пор подтоплены огороды, а было ещё хуже. Виноваты канавы

25.06.2020 10:50 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Несомненно, ситуация в городе начала стабилизироваться, подтоплений уже не так много, но они всё ещё есть. Например - Пугачёво (конкретизируем - дома 162,164,166,168,170).

У людей в Пугачёво до сих пор подтоплены огороды, а было ещё хуже. Виноваты канавы

Здесь, как и во многих других местах воде просто некуда уйти. Потому что канавы, которые раньше справлялись с водоотводом, давно не чистились и не приводились в должное состояние. А не делалось это потому, что давно не было таких затяжных ливней и больших паводков.

У людей в Пугачёво до сих пор подтоплены огороды, а было ещё хуже. Виноваты канавы

Когда-то основательно топило жителей Новых Задворцев - вырыли канавы, и проблема ушла. Теперь заросли канавы в других местах, а кое где их просто засыпали, например на Вульке. И вода остаётся там, где выпала с осадками.

У людей в Пугачёво до сих пор подтоплены огороды, а было ещё хуже. Виноваты канавы

Сейчас город, без сомнения, не станет решать этот вопрос - выборы, коронавирус, можно понять, денег нет. Но проблему надо решать, одной откачкой силами МЧС не обойдёшься. А решить можно только одним способом - расчисткой водотводных путей.

У людей в Пугачёво до сих пор подтоплены огороды, а было ещё хуже. Виноваты канавы

Если вас интересует, обращались ли за помощью жители куда следует в данном конкретном случае - да, конечно (115, заявка в ДЭП и т.д.). Но до сих пор никакой реакции.

У людей в Пугачёво до сих пор подтоплены огороды, а было ещё хуже. Виноваты канавы

Принимают ли какие-то меры сами жильцы, тоже да - лопату на фото видите? Только толку, воде некуда уходить дальше.

У людей в Пугачёво до сих пор подтоплены огороды, а было ещё хуже. Виноваты канавы
 У людей в Пугачёво до сих пор подтоплены огороды, а было ещё хуже. Виноваты канавы

Ещё денёк-другой тёплой и солнечной погоды, и всё рассосётся само собой. До следующего ливня. Проблема никуда не уйдёт и будет только накаляться. Будем ждать или действовать?

 
 
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  Несомненно, ситуация в городе начала стабилизироваться, подтоплений уже не так много, но они всё ещё есть. Например - Пугачёво (конкретизируем - дома 162,164,166,168,170). ...
 
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