Сотрудники Lufthansa протестуют против увольнений

Источник материала: ОНТ

Сотрудники авиакомпании Lufthansa собрались возле офиса авиакомпании во Франкфурте, протестуя против увольнений. Десятки тысяч людей могут остаться без работы из-за кризиса с коронавирусом.

Это члены экипажа, пилоты и наземные рабочие. Только по предварительным данным, на карту поставлено 22 тысячи рабочих мест. Правда, смягчить удар может пакет мер поддержки в размере 9 миллиардов евро. Сегодня акционеры Lufthansa соберутся на голосование по документу.

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