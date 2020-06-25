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Сотрудники Lufthansa протестуют против увольнений

25.06.2020 12:04 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сотрудники Lufthansa протестуют против увольнений

Сотрудники авиакомпании Lufthansa собрались возле офиса авиакомпании во Франкфурте, протестуя против увольнений. Десятки тысяч людей могут остаться без работы из-за кризиса с коронавирусом.

Это члены экипажа, пилоты и наземные рабочие. Только по предварительным данным, на карту поставлено 22 тысячи рабочих мест. Правда, смягчить удар может пакет мер поддержки в размере 9 миллиардов евро. Сегодня акционеры Lufthansa соберутся на голосование по документу. 

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Сотрудники авиакомпании Lufthansa собрались возле офиса авиакомпании во Франкфурте, протестуя против увольнений. Десятки тысяч людей могут остаться без работы из-за...
 
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