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Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси на 25 июня

25.06.2020 15:05 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На 25 июня в Беларуси выздоровели и были выписаны 41 448 пациентов. Ранее у них диагностировали коронавирусную инфекцию.  

По информации Министерства здравоохранения, зарегистрированы 60 382 человека с положительным тестом на COVID-19.  

Всего было сделано 919 139 тестов.  

Умерли 367 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.  

Китай одобрил испытания на людях новой вакцины от коронавируса (читать далее).   

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Новости Беларуси. На 25 июня в Беларуси выздоровели и были выписаны 41 448 пациентов. Ранее у них диагностировали коронавирусную инфекцию.   По информации...
 
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