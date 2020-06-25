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Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси на 25 июня
25.06.2020 15:05 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На 25 июня в Беларуси выздоровели и были выписаны 41 448 пациентов. Ранее у них диагностировали коронавирусную инфекцию.
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Умерли 367 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.
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Новости Беларуси. На 25 июня в Беларуси выздоровели и были выписаны 41 448 пациентов. Ранее у них диагностировали коронавирусную инфекцию. По информации...
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