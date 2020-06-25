Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси на 25 июня

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На 25 июня в Беларуси выздоровели и были выписаны 41 448 пациентов. Ранее у них диагностировали коронавирусную инфекцию.

По информации Министерства здравоохранения, зарегистрированы 60 382 человека с положительным тестом на COVID-19.

Всего было сделано 919 139 тестов.

Умерли 367 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.