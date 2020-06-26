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Устав ООН впервые издан на белорусском языке

26.06.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Устав ООН теперь и на белорусском языке.

Это первое в истории нашего суверенного государства белорусскоязычное издание основополагающего документа ООН

Презентация Устава состоялась сегодня в Минске на мероприятии по случаю 75-летия подписания документа. На церемонии, организованной МИД, присутствовали Постоянный координатор ООН в Беларуси, послы  и другие представители зарубежных дипведомств. В сотрудничестве нашего государства с Организацией Объединенных Наций  множество приоритетных направлений.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "Инициатив, на мой взгляд, достаточно выдвинула и белорусская сторона. К сожалению, коронавирусная пандемия немного приостановила работу над этими инициативами. Но нам важно и дальше добиваться реализации этих инициатив - это и торговля людьми, как вы знаете, и пояс цифрового добрососедства, наше предложение о неразмещении и непроизводстве ракет средней и меньшей дальности и много других".  


Белорусскоязычный Устав ООН передали в Нацбиблиотеку

Один из экземпляров белорусскоязычного Устава ООН был торжественно передан Владимиром Макеем и Постоянным координатором ООН в Беларуси  Иоанной Казана-Вишневецкий директору Национальной библиотеки. Министр иностранных дел подчеркнул, что это издание Устава ООН  будет содействовать обеспечению преемственности поколений и исторической памяти о вкладе Беларуси в установление международного мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Устав ООН теперь и на белорусском языке. Это первое в истории нашего суверенного государства белорусскоязычное издание основополагающего документа ООН ...
 
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