Устав ООН впервые издан на белорусском языке

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Это первое в истории нашего суверенного государства белорусскоязычное издание основополагающего документа ООН

Белорусскоязычный Устав ООН передали в Нацбиблиотеку

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Устав ООН теперь и на белорусском языке.на мероприятии по случаю 75-летия подписания документа. На церемонии, организованной МИД, присутствовали Постоянный координатор ООН в Беларуси, послы и другие представители зарубежных дипведомств. В сотрудничестве нашего государства с Организацией Объединенных Наций множество приоритетных направлений.Один из экземпляров белорусскоязычного Устава ООН был торжественно передан Владимиром Макеем и Постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий директору Национальной библиотеки. Министр иностранных дел подчеркнул, что это издание Устава ООН будет содействовать обеспечению преемственности поколений и исторической памяти о вкладе Беларуси в установление международного мира.