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Устав ООН впервые издан на белорусском языке
26.06.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTУстав ООН теперь и на белорусском языке.
Это первое в истории нашего суверенного государства белорусскоязычное издание основополагающего документа ООН
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "Инициатив, на мой взгляд, достаточно выдвинула и белорусская сторона. К сожалению, коронавирусная пандемия немного приостановила работу над этими инициативами. Но нам важно и дальше добиваться реализации этих инициатив - это и торговля людьми, как вы знаете, и пояс цифрового добрососедства, наше предложение о неразмещении и непроизводстве ракет средней и меньшей дальности и много других".
Белорусскоязычный Устав ООН передали в НацбиблиотекуОдин из экземпляров белорусскоязычного Устава ООН был торжественно передан Владимиром Макеем и Постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий директору Национальной библиотеки. Министр иностранных дел подчеркнул, что это издание Устава ООН будет содействовать обеспечению преемственности поколений и исторической памяти о вкладе Беларуси в установление международного мира.
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Устав ООН теперь и на белорусском языке. Это первое в истории нашего суверенного государства белорусскоязычное издание основополагающего документа ООН ...
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