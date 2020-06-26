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Cделать новый завод, но сохранить площадку. Техперевооружение МТЗ рассчитывает провести правительство
26.06.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правительство рассчитывает провести техперевооружение МТЗ с привлечением зарубежного финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие 26 июня посетил премьер-министр Роман Головченко.
По переоснащению гиганта уже проделана большая работа в части подготовки концепции. Задача – сделать по сути полностью новый завод, но при этом сохранить нынешнюю площадку. МТЗ ведет переговоры с мировыми лидерами – поставщиками оборудования и технологий, чтобы сделать это на выгодных для страны условиях.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Что касается в целом работы предприятия в нынешних условиях, то пандемия привела к падению рынков и снижению продаж в мире. Поэтому государство оказывает всевозможную поддержку. Обсудили и возможные варианты обеспечения работы завода в условиях второй волны коронавируса. Версии рассмотрят в правительстве.
МТЗ сегодня входит в десятку мировых производителей тракторной техники. Около 90 % продукции отправляют на экспорт.
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Cделать новый завод, но сохранить площадку. Техперевооружение МТЗ рассчитывает провести правительство
Новости Беларуси. Правительство рассчитывает провести техперевооружение МТЗ с привлечением зарубежного финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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