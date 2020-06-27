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В Беларуси выздоровели и выписаны 44 126 пациентов с COVID-19

27.06.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Последние данные от Минздрава. В Беларуси выздоровели и выписаны 44 тысячи 126 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз. Зарегистрированы 61 тысяча 95 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 959 тысяч 880 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 377 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

 
 
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Последние данные от Минздрава. В Беларуси выздоровели и выписаны 44 тысячи 126 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз. Зарегистрированы 61 тысяча 95...
 
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