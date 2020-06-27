Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси выздоровели и выписаны 44 126 пациентов с COVID-19 Последние данные от Минздрава. В Беларуси выздоровели и выписаны 44 тысячи 126 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз. Зарегистрированы 61 тысяча 95...

Последние данные от Минздрава. В Беларуси выздоровели и выписаны 44 тысячи 126 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз. Зарегистрированы 61 тысяча 95 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 959 тысяч 880 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 377 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.