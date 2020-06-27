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Девушка создала невероятный выпускной наряд из скотча. Она посвятила его борьбе с COVID-19

27.06.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка создала невероятный выпускной наряд из скотча. Она посвятила его борьбе с COVID-19

Девушка из США по имени Пейтон Манкер решила сделать свой выпускной наряд в год пандемии символическим. Она посвятила его борьбе с коронавирусом.

На его создание американка потратила около 4 месяцев работы и 41 рулон клейкой ленты. Фото в Facebook опубликовала ее мама. Пост стал очень популярным и набрал более 148 тысяч лайков и более 253 тысяч репостов.

Каждая часть платья несет свой смысл. Например, на лифе изображена социальная дистанция. Украшения и сумка представляют собой модель молекулы коронавируса. А подол платья украсили иллюстрации с изображениями главных моментов пандемии. Например, дистанционное обучение, чихающий человек, медики. Не забыла девушка и про маску. А в букет девушка решила добавить туалетную бумагу, как напоминание о ее дефиците.

Платье весит около 24 кг, а каркас из провода длиной около 46 метров добавляет ещё 18 кг.

Фото: facebook.com/suzysmith.manker

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Девушка из США по имени Пейтон Манкер решила сделать свой выпускной наряд в год пандемии символическим. Она посвятила его борьбе с коронавирусом. На его создание...
 
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