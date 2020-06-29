Астролог, предрекший коронавирус, предсказал новую глобальную «катастрофу»

Источник материала: Полымя





Ещё год назад 14-летний астролог из Индии Абхигья Ананд предрек глобальную пандемию коронавируса.

Недавно это предсказание принесло ему мировую известность, передает портал «Медик Форум».

Однако у подростка есть для мира новое послание. Он утверждает, что коронавирус стал первым испытанием и пандемия завершится уже к сентябрю текущего года.

А дальше человечество ожидает «глобальная катастрофа «, которая негативно повлияет на каждого человека. Ананд утверждает, что потрясение произойдет 20 декабря.

Астролог объяснил, что человечество накликает на себя несчастья глобального масштаба из-за неуважительного отношения к природе и убийства животных. По его словам, это портит «коллективную карму».

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