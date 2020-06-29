Астролог, предрекший коронавирус, предсказал новую глобальную «катастрофу»

Ещё год назад 14-летний астролог из Индии Абхигья Ананд предрек глобальную пандемию коронавируса.
Недавно это предсказание принесло ему мировую известность,
Однако у подростка есть для мира новое послание. Он утверждает, что коронавирус стал первым испытанием и пандемия завершится уже к сентябрю текущего года.
А дальше человечество ожидает «глобальная
Астролог объяснил, что человечество накликает на себя несчастья глобального масштаба из-за неуважительного отношения к природе и убийства животных. По его словам, это портит «коллективную карму».