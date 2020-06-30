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Как чувствует себя белорусская экономика в условиях коронавируса

30.06.2020 06:08 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Национальный банк опубликовал аналитическое обозрение, показывающее реальное состояние белорусской экономики в условиях коронавируса.

Согласно данным аналитического обозрения «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь» за январь-апрель 2020 года, только в первом квартале чистый убыток белорусских организаций увеличился в 14 раз, а доля убыточных компаний выросла с 18,5% до 24,2%.

Если исходить из объема ВВП, который в январе-апреле составил всего 98,7%, то самые значительные потери Беларусь понесла от снижения производства в промышленности и в транспортной деятельности. Хотя реально потери значительно большие, чем официально отражаются. Просто белорусская промышленность больше стала работать на склад, в результате чего запасы готовой продукции за январь-апрель 2020 года выросли с 65,2% до 79,1% среднемесячного объема производства. В настоящее время на складах белорусских предприятий находится произведенной продукций на 5,6 млрд рублей, что составляет более 13,6% от всего ВВП за январь-апрель 2020 года.

С транспортом тоже не все так просто, хоть тут и нет складов с готовой продукции. Согласно данным Нацбанка, объем перевозок грузов транспортом в январе-апреле 2020 года относительно января-апреля 2019 года уменьшился на 10,1%. Больше всего потеряла Белорусская железная дорога, грузоперевозки которой упали на 19,6%.

Интересно, что несмотря на реальные проблемы белорусской экономики, численность официально зарегистрированных безработных сократилась аж на 33%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Только за апрель количество безработных снизилось на 2,9%. И это при том, что президент сам высказывал возмущение относительно уволенных работников, как в связи с коронавирусом, так и по причине проведения избирательной кампании.

Что реально чувствует себя хорошо во период коронакризиса, так это белорусское строительство. Так, согласно данным аналитического обозрения, на строительство жилья в январе-апреле 2020 года было направлено 1,6 млрд. рублей. Реальный объем капиталовложений, освоенных в жилищном строительстве, в январе-апреле 2020 года по сравнению с январем-апрелем 2019 года увеличился на 4,8%. Доля инвестиций в жилищное строительство в общем объеме инвестиций в основной капитал уменьшилась и составила 20,4% (в январе-апреле 2019 года - 20,6%).

Общий объем введенных в эксплуатацию жилых домов в январе-апреле 2020 года составил 1,1 млн. кв. м (на 6,1% больше, чем в январе-апреле 2019 года), из него для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, - 396,4 тыс. кв. м, что на 0,1% больше, чем в январе-апреле 2019 года. Объем построенного жилья для данной категории граждан составил 35,1% от общего объема, введенного в январе-апреле 2020 года в эксплуатацию жилья, в том числе с осуществлением государственной поддержки - 26,7% от общего ввода жилья (в январе-апреле 2019 года - 26,4%).

 
 
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Национальный банк опубликовал аналитическое обозрение, показывающее реальное состояние белорусской экономики в условиях коронавируса.
 
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