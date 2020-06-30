«Главное, чтобы модели не съели батон». Как в Минске прошла «Мельница моды»

Источник материала: Tut.by

В Минске прошел финал 29-го фестиваля-конкурса «Мельница моды», в котором за звание лучшего боролись молодые дизайнеры, фотографы и модели. Редакция TUT.BY заглянула за кулисы мероприятия и спросила у начинающих акторов модной индустрии, чего они ждут от профессии в будущем.



1-е место в номинации «Одежда для детей и подростков» — коллекция «Алёна Киш» Светланы Князевой

Из-за пандемии на площадке Prime Hall зрителей меньше, чем участников показа, но зато все желающие прикоснуться к белорусской моде впервые смогли посмотреть на происходящее в прямой трансляции. В конкурсе в этом году участвует 54 дизайнера из больших и малых городов Беларуси. Также за призы соревнуются фотографы и модели.

Первым мы встречаем Игоря Плетнева. 24-летний дизайнер приехал на фестиваль из Витебска. Сейчас он учится на дизайнера в Витебском государственном технологическом университете. Для него это пятая «Мельница моды». Одна из главных причин участия — возможность международных стажировок и привлечение внимания со стороны СМИ.

— Коллекция «Гибель богов» состоит из 10 луков, это мужская коллекция, — оживленно рассказывает молодой человек. — Был я, значит, в Питере, заходил в Эрмитаж. Там насмотрелся на гипсовую форму и за 15 минут нарисовал на бумаге коллекцию. То есть образы вдохновлены скульптурой и архитектурой Древней Греции.

— Молодые дизайнеры часто боятся участвовать в фестивалях, но Плетнев не боится, — говорит он. — Важно себя показывать, даже эпатировать, чтобы заметили. Фишка показа — это букеты из батонов. Хлеб вкусно пахнет, главное, чтобы модели не съели батон, сдержались на подиуме.



Саша и Артем представляют коллекцию «Гибель богов»

Саша и Артем, которые заняты в показе Плетнева, с ним уже работали в качестве моделей. Ребята обучались в модельной школе Сергея Нагорного и не в первый раз готовятся выйти на подиум. Только для одного это постоянная занятость, а для другого — периодическая.

Парни очень жалеют, что в этом году Игорь отказался от идеи мазать лицо моделям пеной для бритья. Говорят, что это было очень весело. За креативный подход они и полюбили сотрудничество с дизайнером.

— До эпидемии все показы проходили со зрителями. Сейчас в зале только жюри и еще немного людей. Это новый формат, но мне кажется, что он дает еще больше для участников, ведь посмотреть онлайн сможет гораздо больше людей, чем ограниченный круг гостей, которые обычно приходят на «Мельницу», — делятся мнением они.



Девочки готовятся к выходу на подиум, они представляют коллекцию «Мегаполис в кармане»

— Ой, сколько здесь прессы! — по-взрослому обсуждают мероприятие девочки лет десяти. Просим их представиться. Перед нами модели Национального центра художественного творчества детей и молодежи, подиум-школы Fashion Style, Арина, Полина и Иванна.

— Это не первая наша «Мельница», конечно же. Для кого-то третья, для кого-то пятая, — говорит одна.

— Но в таком формате, когда трансляцию увидят во всем мире, мы еще не участвовали, — перебивает вторая.

— Этот конкурс, он уже родной. Здесь уже много знакомых: дизайнеров и моделей, которые были в прошлом и позапрошлом году. Нам вообще не страшно, — добавляет третья.

— В будущем, когда вырастете, кем хотите стать?

— Дизайнером! Моделью! Веб-дизайнером. (Отвечают хором.)

Коллекция «Мегаполис в кармане», которую представляют девочки, сделана из четырех видов костюмной ткани желтого, красного, темно-синего и голубого цвета. Украшена ручной вышивкой. Коллекцию создала дизайнер и педагог из Уварович Буда-Кошелевского района Ирина Искрицкая.



Александра представляет коллекции «Секрет кораллов» и «Ориззо»

А вот для Марины и ее пятилетней дочери Александры это первая «Мельница моды», хотя в течение двух лет девочка активно участвует в показах. Мама и дочь уже были на Belarus Fashion Week, Brands Fashion Show и на украинской Junior Fashion Week.

— Обучение в модельной школе многое дает детям, — рассказывает Марина. В юности сама учились в той же модельной школе, в которую сейчас привела дочь. — Это эстетическая, умственная и физическая подготовка. Развивается выносливость. На площадке мы с 8 утра. Сейчас — час дня, а ребенок ведет себя как взрослый: сидит и ждет своего выхода. Сегодня она представляет две коллекции: «Тайна кораллов» и «Ориззо».

— Мы сами покупаем одежду белорусских дизайнеров, например Chou Chou, «Маковка» — всё носибельная одежда. Плюс дизайнеры часто делают скидки моделям, которые участвуют в их показах, — делится она.

— На фестивале мало людей в масках. Вам не страшно быть здесь с ребенком?

— Коронавируса уже не боимся. Мы просидели март и апрель в самоизоляции. Модельная школа не работала, открылась в мае, в июне закончился учебный год. Здесь же визажисты и стилисты, которые с детьми плотно контактируют, стараются маски надевать.



Коллекция Павла Ковалевского InAnewSpace

К выходу на подиум готовится Милана Якушева, свое будущее девушка тоже надеется связать с моделингом, сейчас она учится в школе, а после уроков посещает подиум-школу. На ней черное платье необычного кроя, напоминающее наряды Леди Гаги, из кожзама с острыми заклепками.

— Платье мне очень нравится, все пришито вручную, видно, что работа долгая и кропотливая. Я занимаюсь моделингом с 6 лет, учусь в подиум-школе. Здесь я для того, чтобы представить себя, чтобы меня заметили, позвали еще на съемки, — делится она.





Дизайнер Павел Ковалевский, автор коллекции InAnewSpace, которую представляет Милана. Он учится в Гродненском государственном профессионально-техническом колледже бытового обслуживания населения. В прошлом году дизайнер занял 2-е место в конкурсе с мужской коллекцией.

— В этом году решил пошить женскую коллекцию, чтобы повысить уровень мастерства. Может быть, она еще в Москву поедет, но если мне кто-то напишет, что хочет купить, то я с радостью продам, — улыбается молодой человек.

Путь в дизайн для Павла начался с пошивки чехла для ноутбука.

— Пошил. Понравилось. Поступил в наш колледж, чтобы научиться профессионально, — рассказывает он. — В этой коллекции нет особой концепции. Я не могу придумывать модели «от концепции», я всегда иду «от материала».





Павел делится, что вчера у него была защита диплома.Теперь у него есть специализация: портной-закройщик. Но молодой человек планирует продолжить обучение.

— Еще два года, чтобы стать модельером-конструктором, а потом думаю поехать учиться за рубеж, в той же Польше, в Лодзи, есть хорошая академия. А польский язык я знаю, — объясняет свой выбор Павел. — Беларусь — это крутая площадка для развития, у нас есть интересные дизайнеры, но они не делают таких классных показов, как, например, бренд Balmain и их дизайнер Оливье Рустен. Для того чтобы это было и чтобы уровень индустрии рос, контакты нужно завязывать за границей.

С полным списком победителей можно познакомиться здесь .