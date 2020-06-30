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«Незримая нить, которая соединяет сердца белорусов и россиян»: Лукашенко и Путин открыли мемориал советскому солдату подо Ржевом

30.06.2020 21:22 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Незримая нить, которая соединяет сердца белорусов и россиян»: Лукашенко и Путин открыли мемориал советскому солдату подо Ржевом

Прервав коронавирусную блокаду, Президент Беларуси меньше чем через неделю после парада в Москве снова летит в Россию. Не заметить, что график Александра Лукашенко стал плотнее, невозможно. Но событие стоит того, чтобы найти «окно» в расписании.

Президент анонсировал поездку (по приглашению коллеги Путина, кстати), подчёркивая – проект-то общий. Дело в том, что создание мемориала на треть финансировалось из бюджета Союзного государства. Когда встал вопрос, Минск откликнулся незамедлительно. Почему? Казалось бы, хватает ведь своих мемориалов! А Ржев (город где-то посередине между Витебском и Москвой) сопоставим по численности с белорусским Жодино. 

Январь 1942 – март 1943. 17-месячная оккупация Ржева стала одним из наиболее кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. Только вдумайтесь – почти полтора миллиона погибших. По числу жертв Ржевская битва сопоставима со сражением под Сталинградом. Освобождали ведь не только город. На Ржевско-Вяземском выступе, по сути, прикрывали Москву. Немцы намеревались прямо отсюда рвануть на столицу Союза. Это в учебниках Ржевская битва, в народе её называли иначе – Ржевской мясорубкой. Приказы тогда, конечно, не обсуждались. Историки и по сей день спорят, а можно ли было избежать стольких жертв? Но спорщики бессильны в другом: какими бы ни были приказы, вечной памяти достойны все, кто их исполнял.  

Всего один день из череды сражений за всего одну из десятков местных деревень. Аккурат ко Дню победы в России отсняли фильм о тех событиях. Кто захочет – посмотрит, но чтобы точно увидели все – с 25-тиметровой высоты на потомков смотрит собирательный образ советского солдата. Более 40 эскизов и портретов реальных солдат, с которых скульптор списывал самые яркие черты. И кажется, бронза, ожила. Ветераны Ржевской битвы и сегодня в строю. Живых свидетелей той войны всё меньше. Но сегодня среди приглашённых на церемонию есть те, для кого эта история как живая перед глазами.

Открытие мемориала советскому солдату с момента выхода из изоляции, пожалуй, второе по значимости (после победного парада в Москве) событие для всей России. Даже 804-й день рождения Ржева на прошлой неделе праздновали онлайн. Местные гадали, приедет ли Путин. А встречают сразу двух президентов. В ходе церемонии Александр Лукашенко сравнит это место с Брестской крепостью, Невским выступом, Буйничским полем. Для каждого советского солдата – своя последняя пядь земли. 

Годовщину Великой Победы решили отметить и, высадив Сад памяти. 27 миллионов деревьев в России и странах Содружества словно 27 миллионов душ. Сегодня на две больше.

Для посетителей мемориал откроют уже завтра. После церемонии для президентов проведут краткую экскурсию по музею. Здесь всё, понятное дело, о той войне. Войне, разъединившей одних и сплотивший других. Такое не забывается, даже в такие непростые с точки зрения геополитики дни. 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Прервав коронавирусную блокаду, Президент Беларуси меньше чем через неделю после парада в Москве снова летит в Россию. Не заметить, что график Александра...
 
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