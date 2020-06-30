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Статус "инфекционной" больница получила 16 апреля

Теперь бесконечные дежурства и противочумные костюмы - только в воспоминаниях

Последний пациент с коронавирусной инфекцией покинул эту палату еще на прошлой неделе

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 3-я клиническая больница Минска прощается со званием "инфекционной" Грамотные профилактические меры и, конечно же, самоотдача врачей дают возможность медучреждениям поэтапно возвращаться к обычному режиму работы. Полноценную...

Грамотные профилактические меры и, конечно же, самоотдача врачей дают возможность медучреждениям поэтапно возвращаться к обычному режиму работы. Полноценную дезинфекцию сегодня провели в столичной 3-й клинической больнице, которая ранее принимала пациентов с COVID-19.продолжит."У нас было разделено движение потоков пациентов на госпитализацию - красные стрелочки. И желтые стрелочки - это движение сотрудников на работу и с работы с чистой зоны!"За 23 года в медицине с подобным, признается Екатерина Варивода, столкнулась впервые. Разделенные маршруты, закрытые зоны - от всего, к чему привыкали последние два с половиной месяца, теперь придется отвыкать. Сегодня "тройка" официально прощается со званием "инфекционной".Тогда отделения для приема пациентов поделили на "чистые" и "грязные". Сегодня в палатах осталось несколько коронавирусных больных, впрочем, в ближайшие два дня их переведут на долечивание в другие больницы города.Коридоры больницы постепенно возвращаются к привычному облику. Здесь место уже бывшего шлюза. Буквально вчера его демонтировали. Ну а о том, что он здесь когда-либо был, напоминают свеже заделанные места крепления стен.Несмотря на то, что многим медикам пришлось работать не по профилю, результат еще раз доказал высокий профессионализм каждого врача.Александр Мохань, завотделением гнойной хирургии 3-й городской клинической больницы г. Минска:По вирулацидному режиму, специалисты должны обработать абсолютно все поверхности, не только кровати, шкафы, но даже стены и потолок. На обработку одного блока уходит от часа до двух, и буквально к концу этой недели третья столичная больница перейдет на обычный режим работы. Своих первых профильных пациентов клиника начнет принимать уже с 6 июля.