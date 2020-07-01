Касым-Жомарт Токаев. Фото «Казинформ»

Правительство Казахстана представило план введения карантина с 5 июля. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает агентство «Казинформ».

«Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания межведомственной комиссии министр здравоохранения выступит с разъяснениями», — написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана 29 июня во время совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции поручил госкомиссии внести предложения по введению жесткого карантина в стране.

Как сообщает ТАСС, режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. В последнее время на фоне ухудшения эпидемической ситуации власти ввели ряд дополнительных ограничений.

БелТА