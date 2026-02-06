Сколько сейчас платят за отопление в загородных домах? Белорусы делятся цифрами за январь

Сегодня стало известно, что в январе этого года на отопление жилищного фонда в стране израсходовано, по предварительным расчетам, на 45% больше тепловой, электрической энергии и природного газа, чем в декабре 2025-го. И, судя по сообщениям наших читателей, эта цифра подверждается суммами их платежей.

Иван, который живет в деревянном доме, пишет, что за отопление в январе заплатил 450 рублей. Общая площадь отапливаемых помещений – 126 квадратов. Дом можно считать современным – построен в 2017 году. Отапливается газовым котлом, но есть нюанс – в доме официально никто не прописан. Следовательно, газ считается по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат: 0,575 рублей за метр кубический. Можно посчитать, сколько потреблено природного газа – 782,6 м3. Если пересчитать этот объем по субсидируемой государством цене для населения ( 0,2125 рублей за куб), получится уже не так больно – 166,3 рубля. Но, как вы поняли, Ивану нужно зарегистрироваться в доме, чтобы платить за отопление по такому тарифу.

Сергей отапливает двухконтурным газовым котлом дом и баню. Отапливаемая площадь – 133 квадрата в доме плюс 20 банных квадратов. В январе сгорело 550 кубов газа. К оплате – 118 рублей. Стоит отметить, что у дома минимальные теплопотери благодаря утеплению: стены из блоков 500 мм, утепление каменной ватой 100 мм, под стяжкой пенопласт, на крыше – 300 мм утеплителя. Этой зимой владелец убедился в экономической выгоде и эффективности хорошей теплоизоляции дома.