Сколько сейчас платят за отопление в загородных домах? Белорусы делятся цифрами за январь
Аномально холодная зима для многих стала неожиданностью – привыкли мы уже к мягким еврозимам «каля нуля». Редакция поинтересовалась у наших загородных читателей: сколько они платят за отопление в своих домах этой зимой? Большинство отмечает: потребление газа, электричества и пеллет выросло, счета заметно увеличились у всех, но тяжелее всего в финансовом плане приходится владельцам домов в садовых товариществах. Делимся цифрами в январских платежках загородного жилья.
Сегодня стало известно, что в январе этого года на отопление жилищного фонда в стране израсходовано, по предварительным расчетам, на 45% больше тепловой, электрической энергии и природного газа, чем в декабре 2025-го. И, судя по сообщениям наших читателей, эта цифра подверждается суммами их платежей.
Иван, который живет в деревянном доме, пишет, что за отопление в январе заплатил 450 рублей. Общая площадь отапливаемых помещений – 126 квадратов. Дом можно считать современным – построен в 2017 году. Отапливается газовым котлом, но есть нюанс – в доме официально никто не прописан. Следовательно, газ считается по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат: 0,575 рублей за метр кубический. Можно посчитать, сколько потреблено природного газа – 782,6 м3. Если пересчитать этот объем по субсидируемой государством цене для населения ( 0,2125 рублей за куб), получится уже не так больно – 166,3 рубля. Но, как вы поняли, Ивану нужно зарегистрироваться в доме, чтобы платить за отопление по такому тарифу.
Сергей отапливает двухконтурным газовым котлом дом и баню. Отапливаемая площадь – 133 квадрата в доме плюс 20 банных квадратов. В январе сгорело 550 кубов газа. К оплате – 118 рублей. Стоит отметить, что у дома минимальные теплопотери благодаря утеплению: стены из блоков 500 мм, утепление каменной ватой 100 мм, под стяжкой пенопласт, на крыше – 300 мм утеплителя. Этой зимой владелец убедился в экономической выгоде и эффективности хорошей теплоизоляции дома.
Загородный дом Натальи каркасный, с панорамным остеклением, общая площадь – 105 м2. Построен на совесть, качественно теплоизолирован, установлены энергоэффективные стеклопакеты.
Отапливается дом только электричеством – теплыми полами. Владелица говорит, что в январе потребление электричества выросло – плюс 500 кВт к показаниям счетчика в декабре. К оплате: 220 рублей за 2 тысячи кВт по льготному тарифу (11 копеек). Получается, январские морозы «отщипнули» дополнительные 55 рублей из семейного бюджета.
У семьи Анастасии дом двухэтажный, 2008 года постройки. Стены из блоков, обложены кирпичом, общая площадь 180 м2. Отопление на газу. Счет за январь составил 250 рублей.
У нашего читателя Петра дом отапливается конденсационном котлом, который считается наиболее экономичным в сравнении с другими типами газовых котлов. К сожалению, у него не было данных конкретно за январь, но есть показание счетчика с 30 ноября по 2 февраля – 935 кубов газа за два месяца зимы. В среднем получается расход 467 кубов в месяц или 99 рублей в месяц. И это за обогрев 160 квадратов. Дом, кстати, блочный (толщина 400 мм), утепленный (50 мм). Температура в помещениях – 23-24 градуса.
А что скажут владельцы домов с твердотопливными котлами? У Светланы дом новый, из блоков, с утепленным фасадом, общая площадь – 190 м2. Отопительная система комбинированная: в котельной сразу три источника тепла – тепловой насос, пеллетный котел, электрокотел. Автоматизация сделана таким образом, что тепловой насос работает до минус 5, после минус пяти автоматически включается пеллетный котел – в сильные морозы дешевле топиться пеллетой и в январе как раз так отапливался дом. По словам Светланы, за месяц сгорело 1,2 тонны пеллет. При стоимости 1 тонны топлива 300 рублей, получилось 360 рублей. Владелица отмечает, что в прошлые зимы расход пеллет был значительно ниже.
Стоит отметить, что Светлана руководит компанией, которая
– Сейчас многие владельцы домов в СТ переходят на тепловые насосы «воздух-вода», – говорит она. – У них большое преимущество перед электрокотлами: на один киловатт электроэнергии выдают несколько киловатт тепловой, тем самым дают хорошую экономию в условиях дорогого электричества. Опять же, ТН является выходом там, где ограничена мощность электросети.
Вот, например, цифры по новому дому с постоянным проживанием в СТ под Минском. Он хорошо утеплен, площадь 220 квадратов. Отапливается тепловым насосом и за январь нагорело 3 тысячи киловатт электроэнергии. Учитывая «дачный» тариф (28 копеек за киловатт), получается 840 рублей. Дорого?
Стоит понимать, что в сильные морозы эффективность теплового насоса существенно снизилась и, потребляя 6 кВт электричества, он выдает не 16 кВт тепла (достижимые в условиях еврозимы), а 10-12 кВт. Но даже с учетом этого ТН выгоднее электрокотла как минимум в два раза. Если бы этот дом находился в населенном пункте и электричество считалось бы по льготным тарифам, то счета были бы в разы ниже (330 рублей при тарифе 11 копеек).
Светлана говорит, что эта зима показала, что в котельной нужно иметь несколько источников тепла. Например, если бы в системе стоял пеллетный котел, то счет за отопление в эти аномальные морозы был бы до 500 рублей.
– Еще один дом с тепловым насосом мы обслуживаем в деревне в Минской области. Он каркасный, находится в низине, у реки. В этом году в этой местности температура воздуха опускалась ниже минус 30. Это оказалось проблемой – тепловой насос при таких температурах отключается, следовательно, дом остывает. Пришлось экстренно врезать в систему электрокотел, чтобы не разморозить систему, потом еще три дня поднимали температуру в доме. Электрокотел теперь служит резервом на случай отключения ТН в сильный мороз. Проблема на этом объекте еще и в том, что выделенная мощность от местных электросетей – максимум 6 кВт на все. Из них 3 кВт было выделено отопление, остальное – на бытовые приборы. Хорошо, что в доме зимой никто не живет и можно задействовать всю мощность на обогрев. В этой ситуации владельцу стоит подумать об дополнительном источнике тепла – котле на дровах или пеллетах, камине.
