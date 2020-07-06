Новое падение рубля, возобновление торговой войны США и Китая, вакцина от COVID-19: главные события недели

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Истекшая неделя была наполнена разнонаправленными новостями, по большей части негативного характера. Во-первых, растет количество заболевших COVID-19 во всем мире – число случаев заражения превысило 11 млн. человек. В США за день выявили 57,5 тыс. заразившихся коронавирусом – это самый высокий показатель за все время пандемии, некоторые штаты вновь вводят ограничительные меры.



Во-вторых, вновь обострился конфликт между США и Китаем, связанный с автономией Гонконга. Сильно удивил британский премьер-министр Борис Джонсон, заявивший, что даст возможность жителям Гонконга получить гражданство Великобритании. В-третьих, в пятницу New York Times сообщила, что американские спецслужбы убеждены в спонсировании российской разведкой боевиков-исламистов за успешные атаки на американских военных. К счастью, и американская, и российская стороны опровергли эту информацию.

Положительных новостей немного, но самая оптимистичная – об успешных результатах вакцины от COVID-19, которую разрабатывает компания Pfizer и немецкая компания BioNTech.

Перевозить становится нечего и некому

Уже не новость, что международное авиасообщение откладывается до августа. Еще в июне стало ясно, что международный туризм будет недоступен до сентября. Безусловно, это негативно для авиакомпаний, которые теряют около половины трафика. Сектор транспорта – один из самых пострадавших от пандемии – убытки огромны: в июне директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк объявил, что потери мировых авиакомпаний в 2020 году составят не менее 312 млрд долларов. Ссылаясь на экспертную оценку, он подчеркнул, что эта цифра является нижней планкой и это «гигантский и беспрецедентный показатель».

Восстановление этого сектора займет не менее полугода при самом оптимистичном сценарии.

Нефть стабильна, но под давлением

Сырьевой рынок стабилизировался на отметке выше $42 за баррель. В фокусе рынка были еженедельные данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Американский Минфин зафиксировал рекордное сокращение запасов на 7,915 млн. баррелей при прогнозе роста на 1,442 млн баррелей. Данные не вызвали бурной реакции у инвесторов, поскольку на первом месте по-прежнему опасения второй волны карантинных мер.

Помимо этого, чем ближе срок окончания соглашения ОПЕК+, тем больше неопределенности в отношении его продления. По моему мнению, напряженное состояние в ожидании новых вводных может отправить цену актива ниже психологической отметки 40 долларов за баррель. Полагаю, что наиболее приемлемый диапазон для Brent на предстоящую неделю – 39-43,50 доллара за баррель.

Непростые времена для российского рубля

Центральной новостью в РФ стало подписание Владимиром Путиным указа о поправках к Конституции. Скорее всего, это событие будет учтено в курсе рубля на предстоящей неделе. Помимо этого, в США также выйдут на работу после длинных выходных, поэтому на глобальных площадках ожидается повышенная активность. Также инвесторы сосредоточили свое внимание и на большом блоке макроэкономической статистики. В фокусе российского рынка начало сезона корпоративной отчетности по компаниям, результаты которой могут оказать серьезное влияние на фондовый рынок. Кроме этого, Саудовская Аравия начала новый цикл ценовых войн на рынке нефти.

Неопределенность не дает повода инвесторам засиживаться в рубле, поэтому активы в иностранной валюте выглядят более привлекательными. Несмотря на достаточно стабильные цены на энергоносители, отсутствие откровенно негативных новостей и, в целом, неплохую макростатистику, российский рубль не смог удержать свои позиции.

Рубль завершил неделю на уровне 71,40 за доллар (минимум с конца мая)

Такую динамику можно объяснить только двумя очевидными факторами – рост опасений второй волны ограничительных мер и снижение привлекательности рубля на фоне низких процентных ставок. Рынок ОФЗ становится менее привлекательным для иностранных инвесторов (спрос по итогам последнего аукциона сократился вдвое). Торговый диапазон для рубля на предстоящую неделю – 69,50-72,00 за доллар.

Как правило, третий квартал традиционно является стрессовым для российского рубля. Это происходит и по ряду сезонных факторов, приводящих к ослаблению валюты.

В непростой период для экономики российской валюте может помочь то, что этот год характеризуется отсутствием выездного туризма ввиду закрытия границ, что будет существенно ограничивать вывоз капитала из страны. Думаю, это на какое-то время может поддержать рубль и нивелировать колебания платежного баланса.

Игра по общим правилам

Из-за государственного праздника в Беларуси четверг был последним днем торгов истекшей недели. Вслед за восточным соседом белорусский рубль сдал позиции и подешевел по отношении к доллару до 2,4214, – более агрессивно, чем ожидалось. На этом фоне торговые дни не охарактеризовались какими-либо всплесками активности либо повышением объема сделок на БВФБ.

Появилось две интересных новости, хоть и не связанных друг с другом. Одна пришла со стороны регулятора: Нацбанк на период с 30 июня по 15 сентября 2020 года приостановил проведение операций по привлечению МБК в белорусских рублях в депозиты по фиксированной процентной ставке и по результатам депозитных аукционов.

Регулятор объяснил свое решение желанием «оживить» рынок межбанковского кредитования и перераспределить ресурсы. Как банковский сектор воспользуется данной возможностью, официальная статистика покажет совсем скоро.

Вторая значимая новость – встреча Александра Лукашенко с председателем правления «Сбербанка России» Германом Грефом, которая состоялась 3 июля. Основным ее итогом стало совпадение экономических и политических интересов. В данном случае, необходимая стране поддержка в качестве иностранных инвестиций в различные сектора экономики совпала с желанием крупного холдинга продолжать получать стабильную прибыль от своих проектов, а также диверсифицировать процентные риски в условиях намечающегося разрыва процентных ставок.



Надеюсь, сотрудничество с самым крупным финансовым институтом РФ сможет помочь отраслям справится с последствиями пандемии, оценить размер которых пока не может никто.

В среднесрочном периоде подтверждается значимость коридора 2,3850-2,4250 для национальной валюты в паре с долларом. Сейчас белорусский рубль находится у верхней границы этого диапазона, и я полагаю, что, при сохранении умеренного внешнего фона, уровень сохранится.