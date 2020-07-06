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На парламентских выборах в Хорватии победу одерживает правящая партия

06.07.2020 09:07 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Премьер-министр страны Андрей Пленкович, судя по всему, сохранит свой пост. Подсчитано уже около 30 процентов бюллетеней. "Хорватское демократическое содружество" - в лидерах. По предварительным данным, оно получит в саборе - однопалатном парламенте страны - 71 кресло. На втором месте - коалиция "Перезагрузка" с 45 мандатами. На третьем - "Движение за отечество" - 16 мест. Теперь ХДС будет искать партнеров для формирования правящей коалиции. Важнейшей задачей нового кабинета станет сдерживание распространения коронавирусной инфекции и восстановление экономики. По прогнозам экспертов, темпы экономического роста страны могут снизиться в этом году на 10 %, доходы от туризма - на 70 %.
 
 
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Премьер-министр страны Андрей Пленкович, судя по всему, сохранит свой пост. Подсчитано уже около 30 процентов бюллетеней. "Хорватское демократическое содружество" -...
 
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