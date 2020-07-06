Источник материала: БT

Израиль

Испания

Индия

Франция

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В мире число вылечившихся от COVID-19 превысило 6,5 миллионов Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило 6 с половиной миллионов. Еще болеют 5 миллионов. За сутки число инфицированных COVID-19 увеличилось более чем на 203...

Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило 6 с половиной миллионов. Еще болеют 5 миллионов. За сутки число инфицированных COVID-19 увеличилось более чем на 203 тысячи. Больше всего случаев выявлено в регионе Северной и Южной Америки.Резкий рост заболеваемости отмечен в Израиле. Там могут быть приняты дополнительные ограничительные меры.Похожая ситуация и в одном из районов испанской Галисии, где проживают около 70 тысяч человек. Там с сегодняшнего дня вводится 5-дневный карантин. Жесткие ограничения и в одном из районов Каталонии.В Индии число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 24 тысячи. В стране заработала самая большая в мире больница для лечения коронавируса. Учреждение рассчитано на 10 тысяч пациентов.Тем временем есть страны, которые снимают ограничения. Так, в Париже сегодня впервые после карантина откроется Лувр. Музеи и выставочные залы также открываются в Санкт-Петербурге. Ждут туристов российские Сахалин и Курилы.