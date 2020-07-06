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В мире число вылечившихся от COVID-19 превысило 6,5 миллионов

06.07.2020 09:34 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило 6 с половиной миллионов. Еще болеют 5 миллионов. За сутки число инфицированных COVID-19 увеличилось более чем на 203 тысячи. Больше всего случаев выявлено в регионе Северной и Южной Америки. 

Израиль

Резкий рост заболеваемости отмечен в Израиле. Там могут быть приняты дополнительные ограничительные меры. 

Испания

Похожая ситуация и в одном из районов испанской Галисии, где проживают около 70 тысяч человек. Там с сегодняшнего дня вводится 5-дневный карантин. Жесткие ограничения и в одном из районов Каталонии. 

Индия

В Индии число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 24 тысячи. В стране заработала самая большая в мире больница для лечения коронавируса. Учреждение рассчитано на 10 тысяч пациентов.

Франция

Тем временем есть страны, которые снимают ограничения. Так, в Париже сегодня впервые после карантина откроется Лувр. Музеи и выставочные залы также открываются в Санкт-Петербурге. Ждут туристов российские Сахалин и Курилы.

 
 
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Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило 6 с половиной миллионов. Еще болеют 5 миллионов. За сутки число инфицированных COVID-19 увеличилось более чем на 203...
 
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