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Путин назвал неясными сроки открытия Европы для россиян
06.07.2020 17:20 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: trk.tv
Пока неясно, когда европейские страны откроют границы для россиян, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
При этом он отметил, что авиационная отрасль больше всего пострадала из-за пандемии, пишет
«Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже "на земле", не летают. Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков»,— заявил Путин.
С 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Запрет на международные полеты продлен до 1 августа. Россиянам, однако, разрешили выезжать за границу для работы, учебы, лечения или для ухода за родственниками. Росавиация предложила начать возобновление международных перевозок со стран СНГ.
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Пока неясно, когда европейские страны откроют границы для россиян, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
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