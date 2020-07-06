Минский полумарафон все же пройдет. Ждут 42 000 бегунов и разыграют $60 000

Минский полумарафон не пополнит число мероприятий, которые подкосила мировая пандемия коронавируса. Забег запланирован на 13 сентября, и, судя по заявкам, соберет более 40 тысяч человек. Самым быстрым бегунам достанутся 60 тысяч долларов из призового фонда Банка Дабрабыт.

Регистрация на предстоящий забег продолжается. Если динамика сохранится, Минский полумарафон раньше времени достигнет лимита в 42 тысячи участников. Глобальная эпидемия не отпугнула и бегунов из других стран.

Большинство участников выбрали массовый забег в 5,5 км. А вот больше всего звездных атлетов выйдут на полумарафонскую дистанцию в 21,1 км. Интересом среди опытных бегунов пользуется и маршрут в 10,55 км.

Победители и призеры в этом году разделят 60 тысяч долларов. Призовой фонд полностью сформирован Банком Дабрабыт. Денежными будут первые шесть мест на дистанциях 21,1 и 10,55 км, а также первые три – на 5,5 км.

«Минский полумарафон-2020, несмотря на напряженную ситуацию в мире, станет самым массовым забегом в истории Беларуси. И, как ожидается, соберет немало титулованных спортсменов из разных стран. В этом году будет крупный призовой фонд в 60 тысяч долларов, который целиком сформирован банком и не затрагивает взносы участников. Проведение такого мероприятия повысит имидж Минска и, главное, станет стимулом для многих взяться за здоровый образ жизни», – убежден председатель правления Банка Дабрабыт Игорь Лихогруд.

Для повышения популярности массового спорта Банк Дабрабыт вновь сделал своим послом талантливого молодого легкоатлета Максима Недосекова. Контракт с серебряным призером чемпионата Европы подписан сегодня в Минске.

Сейчас вступительные взносы на полумарафон стартуют с 15 рублей, и это при регистрации на самый простой маршрут в 5,5 км. Бесплатно смогут пробежать школьники, студенты, пенсионеры, ликвидаторы ЧАЭС и люди с ограниченными возможностями. Максимум за участие можно заплатить 100 рублей, и то если податься на дистанцию в 21,1 км за день до старта.

Основной забег на 21,1 км, как и все остальные, стартует у Дворца спорта, после чего переместится на проспект Независимости и сделает круг под мостом между БГУ и Педуниверситетом. После этого бегуны пронесутся вдоль улицы Карла Маркса, вернутся на проспект у Купаловского театра, доберутся до площади Победы, откуда попадут на улицу Коммунистическую и промчатся по дорогам вдоль Свислочи. За Сторожевской улицей маршрут свернет налево и окажется на проспекте Победителей. По нему предстоит достичь «Минск-Арены», оббежать ее и направится назад. Завершится забег в центре Минска – там же, где и стартовал.

Минский полумарафон пройдет под серебряным лейблом международной легкоатлетической ассоциации (IAAF Road Race Silver Label). Впервые он получил его в 2019 году.