Седнев о коронавирусе: «Мы сдавали тесты и не один раз. Контролируем ситуацию. У нас же люди, а не собаки какие-то»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского в беседе с корреспондентом .com, комментируя ситуацию с коронавирусом в городе, отметил, что в его команде все под контролем.

– У брестского «Динамо» вспышка коронавируса. У вас как, спокойно все сейчас?

– У нас пока спокойно. Вы знаете, это лучше надо к доктору звонить по таким вопросам. Он более компетентен в этих моментах. Я же вижу только тех игроков, которые у меня на занятиях, а доктор владеет всей ситуацией внутри, поэтому лучше вам по этим вопросам звонить докторам.

– А так тесты вам делали?

– Я вам еще раз говорю, вы спросите у доктора.

– Вам же тоже могли делать тесты. Вы же часть команды.

– Делал тесты. Но я за себя будут отвечать. И команда делала тесты. Вы же понимаете, что мы больных не поставим. Мы контролируем ситуацию, смотрим. Но в этом вопросе компетентен доктор. Он вам точно ответит, чтобы не было... А то читаем, что один на ИВЛ лежит, а потом не лежит на ИВЛ. Ахинею всякую пишете, а потом только у людей это самое... Человека похоронили где-то заживо, поэтому надо звонить доктору или врачам. Они компетентно ответят. Никто таить ничего не будет – я надеюсь, во всяком случае. Мы сдавали тесты и не один раз. Контролируем ситуацию. У нас же люди, а не собаки какие-то.

– Не знаете, пересекаются ли игроки «Руха» с игроками «Динамо»?

– Я же не хожу за ними. Я отвечаю за них, когда они приходят на занятия. Мы делаем все возможное, чтобы все санитарные нормы были приняты от и до. Это я вам гарантирую, что касается нашего клуба. А с кем футболист вне работы пересекается, я думаю, что на вряд ли он даже вам скажет – это личная жизнь.

– Как вообще ситуация в городе?

– Вы задаете вопросы такие... Я вам еще раз говорю, я вам могу ответить в сфере своей компетентности.

– Понял вас. А вообще есть опасения за команду?

– В любом случае есть опасения у любого человека. Вы же понимаете, что касается здоровья, то есть, конечно, опасения. Но надо делать все возможное, что от человека зависит. Вот и все... И надеяться на лучшее, – сказал Седнев.

Напомним, ранее сообщалось о вспышке коронавируса в брестском «Динамо» , где практически весь основной состав заразился .

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