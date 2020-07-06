Александр Седнев: «На мой субъективный взгляд, конечно, игру «Динамо» – «Слуцк» стоит перенести»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского в беседе с корреспондентом .com, комментируя вспышку в другом брестском клубе – «Динамо», поделился мнением о том, нужно ли прибегнуть к переносу матча со , который запланирован на ближайшую пятницу, 10 июля.

– Как думаете, стоит ли перенести матч между брестским «Динамо» и «Слуцком»?

– Лично на мой субъективный взгляд, то, конечно, стоит перенести матч. Если это все подтверждено, то как. Эта команда – это чемпион страны. Это лицо нашей страны, которое будет представлять нас на международной арене. Это же не просто какой-то любительский кружок художественной самодеятельности. Мы же делаем календари, переносим матчи, чтобы наши клубы выступили удачно на европейской арене. Это один из этапов подготовки, – сказал Седнев.

Напомним, ранее сообщалось о вспышке коронавируса в брестском «Динамо» , где практически весь основной состав заразился .

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