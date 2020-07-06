Чиновники просили беларуску удалить случайно высланный отчёт о выборах, но она всё показала СМИ

Источник материала: KYKY

Кировский райисполком хотел отправить отчет «О деятельности инициативной группы» в Могилевский облисполком. Но все как-то не задалось: напутали с адресом, и письмо случайно попало на электронную почту Алины Нагорной, активистки инициативы «Ўмовы для мовы». Девушка передала отчет «Свободе», хотя, судя по показанному скриншоту из ее почты, чиновники, поняв свою ошибку, просили ее удалить файл.

Что в отчёте?

Там пишут, что в районе подписи собирали в рабочих коллективах и в якобы нерабочее время. В коллективах никаких протестных настроений нет, как нет их и у бизнесменов. В среднем каждый член ИГ собрал по 280 подписей. «Иницитативная группа Кировского района провела сбор подписей в поддержку нашего кандидата на высоком уровне», – указано в письме. Также утверждается, что массового отказа оставлять подписи за «нашего кандидата» не наблюдалось. В целом ИГ справилась без нарушений. Единственное – работу усложнил коронавирус, из-за чего граждане не хотели общаться с людьми, у кого широкий круг знакомых.

Политтехнолог Алина Нагорная сказала, что из письма следует, мол, лучшие члены их инициативной группы собрали всего по 300 подписей. «Это дает основания полагать, что даже при принуждении озвученное число подписей не набралось. Этот документ доказывает, что вертикаль использует весь свой аппарат и административный ресурс для продвижения Лукашенко», – добавила она.

А зампреда Кировского райисполкома Татьяна Белявская опровергла эти доводы о подключении административных ресурсов и подчеркнула, что Нагорной попал самый обычный документ. По словам Белявской, за Лукашенко в районе собрали около семи тысяч подписей.