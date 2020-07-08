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В Сербии штурмовали парламент из-за нового карантина в столице. Недавно в стране прошли выборы

08.07.2020 13:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Белграде во вторник тысячи людей протестовали против планов сербского правительства ввести жесткий карантин в городе. Страна одной из первых в Европе ослабила карантинные меры в конце мая, и сейчас количество новых случаев заражения коронавирусом растет. 21 июля в Сербии состоялись парламентские выборы, перед которыми проводились массовые мероприятия. По мнению оппозиции, при помощи новых карантинных мер президент и глава «Сербской прогрессивной партии» Александр Вучич пытается укрепить свою власть.

 
 
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