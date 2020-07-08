Музыкант группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

Источник материала: ОНТ

Один из основателей российской рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом. Об этом 61-летний гитарист рассказал в видеообращении, которое разместил на официальной странице группы в Facebook.

По его словам, знакомые медики помогли ему вовремя распознать болезнь, именно по их совету он начал пить антибиотики. Это помогло избежать серьезного поражения легких.

При этом Бегунов добавил, что, хоть у него нетяжелая форма COVID-19, но он переносит ее сложно.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram