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Музыкант группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом
08.07.2020 13:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Один из основателей российской рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом. Об этом 61-летний гитарист
По его словам, знакомые медики помогли ему вовремя распознать болезнь, именно по их совету он начал пить антибиотики. Это помогло избежать серьезного поражения легких.
При этом Бегунов добавил, что, хоть у него нетяжелая форма COVID-19, но он переносит ее сложно.
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Один из основателей российской рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом. Об этом 61-летний гитарист рассказал в видеообращении, которое...
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