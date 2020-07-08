|
За сутки в Беларуси 221 новый случай COVID-19 и 7 снова смертей
09.07.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
На 8 июля в Беларуси арегистрированы 64 тысячи 224 человека с положительным тестом на COVID-19, за сутки рост — 221.
За весь период пандемии на территории страны умерли 443 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной (семь новых случаев за сутки), коронавирусной инфекцией,
К 8 июля выздоровели и выписаны 52 тысячи 854 пациента (+952 человека за сутки). Всего проведено 1 млн. 87 тыс. 245 тестов (8978 тестов за сутки).
На 7 июля в стране
В мае заместитель министра здравоохранения Елена Богдан 15 мая
Во вторник Александр Лукашенко на встрече с активом Минска
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 8 июля в Беларуси арегистрированы 64 тысячи 224 человека с положительным тестом на COVID-19, за сутки рост — 221.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)