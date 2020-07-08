За сутки в Беларуси 221 новый случай COVID-19 и 7 снова смертей

На 8 июля в Беларуси арегистрированы 64 тысячи 224 человека с положительным тестом на COVID-19, за сутки рост — 221.

За весь период пандемии на территории страны умерли 443 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной (семь новых случаев за сутки), коронавирусной инфекцией, сообщили в Миздраве.

К 8 июля выздоровели и выписаны 52 тысячи 854 пациента (+952 человека за сутки). Всего проведено 1 млн. 87 тыс. 245 тестов (8978 тестов за сутки).

На 7 июля в стране были зафиксированы 64 тысячи 3 человека с положительным тестом на коронавирус.

В мае заместитель министра здравоохранения Елена Богдан 15 мая заявила , что Беларусь вышла на плато по числу заболевших. Снижение заболеваемости, по официальным данным. началось намного позднее.