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За сутки в Беларуси 221 новый случай COVID-19 и 7 снова смертей

09.07.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На 8 июля в Беларуси арегистрированы 64 тысячи 224 человека с положительным тестом на COVID-19, за сутки рост — 221.

За весь период пандемии на территории страны умерли 443 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной (семь новых случаев за сутки), коронавирусной инфекцией, сообщили в Миздраве.

К 8 июля выздоровели и выписаны 52 тысячи 854 пациента (+952 человека за сутки). Всего проведено 1 млн. 87 тыс. 245 тестов (8978 тестов за сутки).

На 7 июля в стране были зафиксированы 64 тысячи 3 человека с положительным тестом на коронавирус.

В мае заместитель министра здравоохранения Елена Богдан 15 мая заявила, что Беларусь вышла на плато по числу заболевших. Снижение заболеваемости, по официальным данным. началось намного позднее.

Во вторник Александр Лукашенко на встрече с активом Минска заявил, что Беларусь уже победила коронавирус и поздравил с этим присутствующих.

 
Теги: Минск
 
 
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На 8 июля в Беларуси арегистрированы 64 тысячи 224 человека с положительным тестом на COVID-19, за сутки рост — 221.
 
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