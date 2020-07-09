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Согласован текст декларации к 75-й годовщине ООН
09.07.2020 11:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Страны-участницы ООН согласовали текст декларации к 75-ой годовщине организации. Помимо традиционных тем, в документе уделили внимание и пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глобальные системы предотвращения кризисов и реагирования на них было решено совершенствовать, а также ускорить разработку и производство новых вакцин и лекарств, к которым следует обеспечить равный для всех стран доступ.
Также члены ООН договорились содействовать поддержанию мира и предотвращать конфликты, развивать сотрудничество в цифровой сфере, беречь планету и защищать права человека. Ожидается, что Генассамблея примет декларацию 21 сентября 2020 года в ходе недели высокого уровня.
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Новости мира. Страны-участницы ООН согласовали текст декларации к 75-ой годовщине организации. Помимо традиционных тем, в документе уделили внимание и пандемии...
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