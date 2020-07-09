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Минздрав исключил ещё 12 государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19

09.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Минздрав исключил ещё 12 государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19
Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По состоянию на 8 июля из перечня исключены еще 12 государств: Алжир, Андорра, Вьетнам, Кипр, Куба, Ливан, Маврикий, Малайзия, Новая Зеландия, Сан-Марино, Таиланд, Тунис.

В Минздраве отметили, что прибывшие из этих стран не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня приезда в Беларусь.

Напомним, ранее из перечня также были исключены:

  • Австралийский Союз;
  • Арабская Республика Египет;
  • Государство Израиль;
  • Грузия;
  • Канада;
  • Королевство Нидерландов;
  • Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
  • Объединённые Арабские Эмираты;
  • Республика Казахстан;
  • Южная Корея
  • Республика Сингапур;
  • Соединённые Штаты Америки;
  • Турецкая Республика;
  • Япония;
  • Австрийская Республика;
  • Республика Албания;
  • Королевство Бельгия;
  • Республика Болгария;
  • Босния и Герцеговина;
  • Венгрия;
  • Федеративная Республика Германия;
  • Греческая Республика;
  • Королевство Дания;
  • Ирландия;
  • Исландия;
  • Королевство Испания;
  • Итальянская Республика;
  • Латвийская Республика;
  • Литовская Республика;
  • Княжество Лихтенштейн;
  • Великое Герцогство Люксембург;
  • Республика Мальта;
  • Республика Молдова;
  • Княжество Монако;
  • Королевство Норвегия;
  • Республика Польша;
  • Португальская Республика;
  • Румыния;
  • Республика Северная Македония;
  • Республика Сербия;
  • Словацкая Республика;
  • Республика Словения;
  • Финляндская Республика;
  • Французская Республика;
  • Республика Хорватия;
  • Черногория;
  • Чешская Республика;
  • Швейцарская Конфедерация;
  • Королевство Швеция;
  • Эстонская Республика;
  • Китайская Народная Республика.
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