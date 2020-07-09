Минздрав исключил ещё 12 государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19

Источник материала:
Полесская правда
>
Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По состоянию на 8 июля из перечня исключены еще 12 государств: Алжир, Андорра, Вьетнам, Кипр, Куба, Ливан, Маврикий, Малайзия, Новая Зеландия, Сан-Марино, Таиланд, Тунис.
В Минздраве отметили, что прибывшие из этих стран не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня приезда в Беларусь.
Напомним, ранее из перечня также были исключены:
- Австралийский Союз;
- Арабская Республика Египет;
- Государство Израиль;
- Грузия;
- Канада;
- Королевство Нидерландов;
- Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
- Объединённые Арабские Эмираты;
- Республика Казахстан;
- Южная Корея
- Республика Сингапур;
- Соединённые Штаты Америки;
- Турецкая Республика;
- Япония;
- Австрийская Республика;
- Республика Албания;
- Королевство Бельгия;
- Республика Болгария;
- Босния и Герцеговина;
- Венгрия;
- Федеративная Республика Германия;
- Греческая Республика;
- Королевство Дания;
- Ирландия;
- Исландия;
- Королевство Испания;
- Итальянская Республика;
- Латвийская Республика;
- Литовская Республика;
- Княжество Лихтенштейн;
- Великое Герцогство Люксембург;
- Республика Мальта;
- Республика Молдова;
- Княжество Монако;
- Королевство Норвегия;
- Республика Польша;
- Португальская Республика;
- Румыния;
- Республика Северная Македония;
- Республика Сербия;
- Словацкая Республика;
- Республика Словения;
- Финляндская Республика;
- Французская Республика;
- Республика Хорватия;
- Черногория;
- Чешская Республика;
- Швейцарская Конфедерация;
- Королевство Швеция;
- Эстонская Республика;
- Китайская Народная Республика.