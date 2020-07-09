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Александр Лукашенко: Свобода слова в любом государстве ограничена законом

09.07.2020 21:44 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

О белорусском медиаполе и не только. Сегодня Президент встретился с представителями крупнейших средств массовой информации. Это был откровенный разговор с журналистами и экспертным сообществом о том, что сегодня происходит в стране и вокруг нас. Каковы вызовы времени, и в каких реалиях приходится бороться за свое место на политической карте мира? Глава государства скажет откровенно: такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Геополитическая ситуация, информационные войны, международные контакты, противостояние пандемии и ее влияние на расклад на планете. Это далеко не все темы, которые успели обсудить более чем за 5 часов диалога. В наши дни все важнее становится информационный иммунитет, чтобы не потеряться в потоке данных и не стать жертвами фейков. Главными принципами ответственной журналистики остаются объективность, достоверность, оперативность. Подробнее о встрече - Вероника Бута.


"Журналистика, конечно, может вас убить. Но пока вы живы, вы будете по-настоящему жить благодаря ей". Эти слова американского журналиста опубликованы в конце 19-го века. Мир меняется, меняются технологии, способы подачи. Но неизменной остается сила информации. Вопрос лишь в том, в чьих руках она оказывается и как ею распоряжаются. Сегодняшняя встреча во Дворце Независимости - возможность обсудить медиареальность.

Две с половиной сотни участников. Они возглавляют отделы, пресс-службы, медиакомпании, многие - признанные гуру журналистики. Они - лидеры мнений: работники медиасферы и эксперты, рассуждения которых часто можно прочесть или услышать в журналистских материалах. 

Александр Лукашенко поясняет с первых же минут: это не экстренное совещание. Это, скорее, откровенный диалог с теми, кто формирует мировоззрение общества. Оттого так важно пояснить некоторые нюансы внутренней и внешней политики (что скрыто от широкого взгляда), прокомментировать происходящие события. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Хочу сказать, что здесь нет никакой чрезвычайщины. Вы, в принципе, в подавляющем своем большинстве здесь присутствующие из 250 человек, сидящих в зале, люди государственные, я на это очень надеюсь, хотя у вас своеобразное мышление. Это точно, что у вас могут быть по тому или иному факту мнения разные - это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю. Когда-то я говорил, что когда готовят мне совещание у Президента по тому или иному вопросу, первый вопрос, который я задаю тем, кто готовил, в основном через администрацию проходят эти все предложения, альтернативные мнения есть по этому вопросу? Нет? Тогда совещание отменяется, проводить его нет никакого смысла. Поэтому уже выработана позиция на уровне Президента - обязательна альтернатива, обязательна конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака или мозговой штурм - все это правильно". 

И эти разные точки зрения важно правильно подать аудитории. Опираясь на факты, а не домыслы. Основываясь на достоверной информации, а не далеких от сути интерпретациях. 

Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома "Беларусь Сегодня": "Настоящий журналист работает в интересах своего зрителя или читателя, псевдо - на заказчика".

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ: "Мы можем спорить по взглядам, но журналист - это гражданин, мы должны порождать не конфликты, а согласие - это главная миссия сообщества".

Увы, пока работать на общий результат готовы не многие. Даже больше… 

Когда нет, не высказывают свою, иною позицию, а переходят на личности, прямым текстом оскорбляют своих коллег по цеху, с чьей позицией не согласны. Получается, на информационном поле все средства хороши?

Цифровая трансформация медиа - это не только про Беларусь. Это мировой тренд. Время волей-неволей активнее работать в интернете. Плюс новые медиа - соцсети и телеграм-каналы. Когда лайки и репосты определяют значимость сообщения. С одной стороны - вот он, индикатор народной любви: что волнует общество. С другой же - идеальная среда для информационных микробов. Тиражируют исключительно то, что дает больше посещений. ГосСМИ порой в этой гонке проигрывают. В круговороте постов и автора из виду упустить несложно. В погоне за breaking news (или сенсацией) теряем в итоге информационную бдительность. Но ведь репутация журналиста дороже, не так ли? 

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси: "Особых проблем у нас нет. Я уже говорил как-то: нам нужно корректировать свои движения в части работы в Сети интернет, но это не говорит о том, что мы должны что-то запрещать или как-то ограничивать. Я всегда за то, чтобы разные точки зрения были представлены, и за то, чтобы то, что делается в телевизионном эфире, отражалось наилучшим образом в Сети интернет. Для этого нужны специально подготовленные люди, нужны специальные технологии, их нужно просто использовать для того, чтобы достичь нужного результата".

Коронавирусная геополитика

Сегодня в СМИ много разговоров вокруг пандемии. Испытание COVID проходят многие страны - тут Беларусь справляется своими силами. Боремся за каждого, не допустили перегрузки системы здравоохранения. Но ажиотаж и паника вокруг этой темы заставляют задуматься: чего там больше - медицины, экономики или все-таки политики? 

Президент немало говорил о геополитике. Обстановка вокруг расслабиться не позволяет. Противостояние мировых игроков, углеводородные пертурбации, борьба за рынки - все это влияет и на Беларусь, которая не только в центре транспортных потоков, но и медийных. 

Четверть века Беларусь идет своей дорогой. Это был не самый легкий путь, но без серьезных потрясений, что особенно ценно в наше неспокойное время. Сделано немало, с этой базы можно и нужно развиваться дальше. 

Честно говоря - и об этом скажет Президент - такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Уровень угроз и на медиаполе будет только расти. 2020 год большой политической кампании. Инфоатаки, с которыми мы регулярно сталкиваемся, - способ лоббировать далеко не собственные интересы, а навязанные нам извне. 

Александр Лукашенко: Свобода слова в любом государстве ограничена законом


Проводить свою информационную политику, формировать свою национальную информационную инфраструктуру, обеспечивать свою инфобезопасность - глобальные задачи журналиста любого государства. Это своего рода и есть работа на тот самый информационный суверенитет. 

Откровенно говоря, для нас, журналистов, подобные встречи определяют формат и направления работы - своего рода информационная повестка или даже стратегия. Речь, конечно, шла не только о пандемии и большой политике. Информационные войны, борьба за зрителя и читателя, порядок на рекламном рынке - все это обсуждали. Учитывая, что в зале было много телевизионщиков, не могли не спросить о своем.

Качественная аналитика, свой контент, работа на интернет-площадках - все это важно для того, чтобы оперативно, а главное объективно рассказывать своей аудитории, что происходит в стране и мире. Информационный поток сегодня такой мощный, что легко потеряться. 

Игорь Луцкий, Министр информации Беларуси: "С точки зрения влияния на инфопроцессы - задача перед министерством - нельзя, чтобы недостоверная инфа управляла мировоззрением людей. Сегодня легко выбросить фейк и через 5 мин сказать: «Ой ошиблись!». Таким технологиям будем ставить заслон!".

Андрей Кривошеев, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании: "Рецепт информационной гигиены - дважды обманул, больше не возвращаюсь".

Оттого важны правила игры. Да, есть закон о СМИ, концепция инфобезопасности.  Но малейший инцидент - и ситуация на медийном поле может превратить жизнь в настоящий хаос. Где каждый преследует свои интересы, не думая о ситуации в целом и об оптимальном решении для большинства, для страны. 

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ: "Самое главное - не количество законов, а качество. Действующие законы эффективно работают. Важен диалог между министерствами, депутатами и журналистами".

В этих условиях лишь честность, открытость и объективность перед своей аудиторией - залог успеха. Максимально открыто вел этот диалог с представителями медиасообщества и Президент. 

Информация - самое опасное оружие ХХI века, на которое, увы, сегодня не нужна лицензия. Последствия медиавойны могут быть не менее глобальными, чем последствия войны настоящей. В такой ситуации опора любого СМИ - профессионалы.

 
 
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О белорусском медиаполе и не только. Сегодня Президент встретился с представителями крупнейших средств массовой информации. Это был откровенный разговор с...
 
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