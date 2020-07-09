Юрий Вергейчик: «Если, например, три человека в команде под подозрением на коронавирус, то, естественно, матч переносить нет повода»

Источник материала: Tribuna.com

Первый зампред АБФФ Юрий Вергейчик в интервью «Прессболу» рассказал о переносе матча «Динамо» Брест – «Слуцк».

- Прокомментируйте перенос матча 17-го тура между брестским «Динамо» и «Слуцком».

– Брестский клуб предоставил информацию, что большая группа людей находится под подозрением, а также попросил время, чтобы провести тестирование и разобраться в ситуации. Поэтому мы вошли в положение и сдвинули встречу на 12 августа.

- Информация о коронавирусе в Бресте была еще до матча 16-го тура со «Смолевичами». В случае, например, с «Минском» в начале сезона, когда «ковидом» заразился лишь один игрок, ближайший поединок был тут же перенесен. Почему такие разные подходы?

– Мы этот вопрос уже комментировали. Информация из «Минска» пришла в пятницу во второй половине дня. Матч должен был состояться в субботу. Требовалось в срочном порядке что-то предпринимать. Мы решили перестраховаться, тем более что тогда еще не было четких рекомендаций, как поступать в подобных случаях. Мы прислушиваемся к Минздраву, к РНПЦ, изучаем опыт зарубежных коллег. Ведь борьба с пандемией — понятие динамическое, она меняется. Соответственно меняются и подходы. На сегодня уже выработаны и направлены в клубы конкретные рекомендации и алгоритмы действий. Суть в том, что если проявляются симптомы заболевания, человек изолируется от команды. Все остальные проходят обследование — и, если все нормально, продолжают тренироваться и играть. В этом плане надо отметить, что ответственность в первую очередь лежит на команде и, конечно, на человеке. Он сам должен думать о своей безопасности. Ведь речь идет о его работе.

Возвращаясь к «Минску» — тогда из клуба поступил сигнал: большая группа людей под подозрением, тренируются мало игроков. В той ситуации мы пошли навстречу и перенесли матч. Сейчас такая же ситуация с брестским «Динамо». Были случаи и с другими командами, но там речь не шла о массовом характере.

- То есть теперь все зависит от количества людей? А где грань?

– Да. Если говорим, что, например, три человека в одной команде под подозрением, то, естественно, матч переносить нет повода. А если одиннадцать — ситуация уже другая. А конкретной грани нет. Ее нет ни в России, ни в Германии. Здесь важен точечный подход к конкретной ситуации. Мы оцениваем ее по мере поступления информации. В той же бундеслиге была четкая установка: если кто-то заражается, необязательно сажать всю команду на карантин. Поймите, мы столкнулись с ситуацией, которой прежде не было. И ориентируемся где-то по наитию, где-то исходя из мирового опыта. По разным критериям вырабатываются конкретные подходы. К тому же уже абсолютно ясно: нам с этим вирусом жить. Так или иначе, почти всем придется через это пройти. Поэтому есть два варианта: либо останавливать вообще все, либо приспосабливаться. Мы решили начать чемпионат, хотя некоторые высказывались против. И у нас только в девятом туре появились первые симптомы. А если бы не начали — когда это делать? Повторю, мы стараемся действовать гибко.

- Но Брест ведь обращался к вам перед игрой со «Смолевичами» с просьбой о переносе, верно?

– Да. Сказали, что три человека находятся под подозрением. В той ситуации мы посчитали нецелесообразным переносить матч. Сейчас обстановка иная. В отношении «Динамо» еще важно понимать, что там шесть кандидатов в национальную сборную. Куда переносить матчи? В августе — еврокубки. Команда целый год к этому шла, важно, чтобы она хорошо подготовилась и представила страну в Лиге чемпионов. На осень также не перенесешь — там много матчей сборной. Мы все это учитывали, – сказал Вергейчик.

Ранее сообщалось , что 16 человек брестского «Динамо» заразились коронавирусом.