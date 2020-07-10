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Уникальный случай. В Полоцке врачи спасли пенсионерку с COVID-19, которая была на ИВЛ 1,5 месяца

10.07.2020 08:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полоцкие медики спасли жизнь 67-летней пациентки с COVID-19: женщина лежала в больнице 79 дней, 44 из них — под аппаратом ИВЛ. Историю, которую врачи называют уникальной для Беларуси, рассказывают «Витебские вести».



Когда начались кашель и боли в межреберье, Галина Рубанова вызвала скорую. Фельдшер услышал шумы в легких и предложил госпитализацию. Через два дня 67-летнюю женщину перевели в реанимацию: КТ выявила вирусную пневмонию тяжелой степени.

Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, который дышал за нее 44 дня.

После девяти курсов антибиотиков и долгого времени под наркозом в искусственной коме, женщина была очень слабой. Ей назначили массаж, физкультуру, дыхательную гимнастику.

В целом лечение длилось 79 дней. Возвращение к нормальной жизни после такого длительного тяжелого состояния — уникальный случай в Беларуси, отмечают врачи.

— Работа проделана колоссальная. Мы верили в победу. Это общий успех, в который вложена душа каждого нашего сотрудника, — говорит заведующая Полоцкой городской больницей № 1 Жанна Коновалова.

Важным фактором исцеления она считает силу воли пациентки. Если человек внутренне сдается, болезнь может не отступить, а если борется — включаются дополнительные резервы организма.

Сейчас Галина Рубанова уже дома. Как бы ни было трудно, она встает с постели, чтобы ходить по квартире. И каждый день старается делать специальную гимнастику. Говорит, что есть ради кого жить. Хочется еще порадоваться успехам детей и внуков, посмотреть, как растет правнук — он родился, когда Галина Александровна была в больнице.

Свое выздоровление женщина сравнивает с чудом:

— Меня выхаживали как родную. Огромное спасибо от всего сердца каждой санитарочке, медсестре, врачу, руководителям больницы. Это поистине святые люди.

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Теги: Витебск
 
 
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В целом лечение длилось 79 дней. Возвращение к нормальной жизни после такого длительного тяжелого состояния - уникальный случай в Беларуси, отмечают врачи.
 
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