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Среди беременных с COVID-19 в Беларуси нет критических случаев
10.07.2020 09:14 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Процент инфицированных COVID-19 беременных в Беларуси минимален, сообщают в Минздраве. Зарегистрировано около 500 таких случаев.
При этом нет тяжелых пациенток и случаев, которые бы привели к критическим ситуациям. В стране приняты все меры, чтобы минимизировать риск инфицирования COVID-19 беременных и новорожденных. Были определены родильные дома и отделения, в которых принимались роды у женщин с инфекцией. Общее число выздоровевших от коронавируса в Беларуси превысило 53,5 тысячи, а количество тестов приблизилось к миллиону ста. Положительными из них оказались 64 411.
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Процент инфицированных COVID-19 беременных в Беларуси минимален, сообщают в Минздраве. Зарегистрировано около 500 таких случаев. При этом нет тяжелых пациенток и...
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