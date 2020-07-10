ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Среди беременных с COVID-19 в Беларуси нет критических случаев

10.07.2020 09:14 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Среди беременных с COVID-19 в Беларуси нет критических случаев

Процент инфицированных COVID-19 беременных в Беларуси минимален, сообщают в Минздраве. Зарегистрировано около 500 таких случаев. 

При этом нет тяжелых пациенток и случаев, которые бы привели к критическим ситуациям. В стране приняты все меры, чтобы минимизировать риск инфицирования COVID-19 беременных и новорожденных. Были определены родильные дома и отделения, в которых принимались роды у женщин с инфекцией. Общее число выздоровевших от коронавируса в Беларуси превысило 53,5 тысячи, а количество тестов приблизилось к миллиону ста. Положительными из них оказались 64 411. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Процент инфицированных COVID-19 беременных в Беларуси минимален, сообщают в Минздраве. Зарегистрировано около 500 таких случаев.  При этом нет тяжелых пациенток и...
 
Новости дня
Новости
 
На «Славянском базаре» запретили дарить цветы артистам и создали новую открытую сцену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика