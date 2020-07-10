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Учёные: организм способен побороть коронавирус ещё до выработки антител

10.07.2020 09:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Организм человека способен побороть коронавирус ещё до выработки антител. К такому выводу пришли учёные из Стокгольма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты исследовали кровь 200 пациентов. Среди них были как переболевшие COVID-19, так и здоровые люди. 

Учёные: организм способен побороть коронавирус ещё до выработки антител

В ходе эксперимента удалось выяснить, что в организме некоторых участников присутствовал так называемый T-клеточный ответ. Такие клетки обладают способностью справляться с инфекцией до того, как начнут вырабатываться антитела. Это наблюдалось как у перенесших коронавирус в легкой и тяжелой форме, так и у 30 % здоровых доноров.

К слову, к похожим результатам пришли и французские ученые в ходе своего исследования. 

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Новости мира. Организм человека способен побороть коронавирус ещё до выработки антител. К такому выводу пришли учёные из Стокгольма, сообщили в программе Новости...
 
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