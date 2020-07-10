|
Возобновляются авиаперелеты и автобусные рейсы из Беларуси в страны Европы
10.07.2020 09:51 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Всё больше возможностей появляется у белорусов, чтобы провести отпуск за границей в этом сезоне. «Белавиа» сегодня возобновляет чартерные полеты в Черногорию.
Самолеты белорусской авиакомпании будут ежедневно летать на побережье Адриатического моря в город Тиват. Более того, для визита в Черногорию туристам не требуется делать тест на COVID-19. Также с сегодняшнего дня «Минсктранс» возобновляет ежедневные автобусные рейсы из Минска в Варшаву, которые ранее приостанавливали из-за коронавируса. Доехать в польскую столицу можно будет за 40 рублей.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всё больше возможностей появляется у белорусов, чтобы провести отпуск за границей в этом сезоне. «Белавиа» сегодня возобновляет чартерные полеты в Черногорию. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)