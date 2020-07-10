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Возобновляются авиаперелеты и автобусные рейсы из Беларуси в страны Европы

10.07.2020 09:51 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Возобновляются авиаперелеты и автобусные рейсы из Беларуси в страны Европы

Всё больше возможностей появляется у белорусов, чтобы провести отпуск за границей в этом сезоне. «Белавиа» сегодня возобновляет чартерные полеты в Черногорию. 

Самолеты белорусской авиакомпании будут ежедневно летать на побережье Адриатического моря в город Тиват. Более того, для визита в Черногорию туристам не требуется делать тест на COVID-19. Также с сегодняшнего дня «Минсктранс» возобновляет ежедневные автобусные рейсы из Минска в Варшаву, которые ранее приостанавливали из-за коронавируса. Доехать в польскую столицу можно будет за 40 рублей. 

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Теги: Минск
 
 
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Всё больше возможностей появляется у белорусов, чтобы провести отпуск за границей в этом сезоне. «Белавиа» сегодня возобновляет чартерные полеты в Черногорию. ...
 
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