Возобновляются авиаперелеты и автобусные рейсы из Беларуси в страны Европы

Источник материала: ОНТ

Всё больше возможностей появляется у белорусов, чтобы провести отпуск за границей в этом сезоне. «Белавиа» сегодня возобновляет чартерные полеты в Черногорию.

Самолеты белорусской авиакомпании будут ежедневно летать на побережье Адриатического моря в город Тиват. Более того, для визита в Черногорию туристам не требуется делать тест на COVID-19. Также с сегодняшнего дня «Минсктранс» возобновляет ежедневные автобусные рейсы из Минска в Варшаву, которые ранее приостанавливали из-за коронавируса. Доехать в польскую столицу можно будет за 40 рублей.

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