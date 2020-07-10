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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Когда исчезнет коронавирус, рассказывает эксперт из Эстонии Несмотря на заметное улучшение вирусной обстановки в мире ученые и медики продолжают борьбу с коронавирусом. Как жить дальше в условиях пандемии? Как относиться к...

Несмотря на заметное улучшение вирусной обстановки в мире ученые и медики продолжают борьбу с коронавирусом. Как жить дальше в условиях пандемии? Как относиться к возможной второй волне вируса? И когда же закончится пандемия? Своим мнением с нами поделился медицинский эксперт из Эстонии Аркадий Попов.