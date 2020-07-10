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Когда исчезнет коронавирус, рассказывает эксперт из Эстонии

11.07.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на заметное улучшение вирусной обстановки в мире ученые и медики продолжают борьбу с коронавирусом. Как жить дальше в условиях пандемии? Как относиться к возможной второй волне вируса? И когда же закончится пандемия? Своим мнением с нами поделился медицинский эксперт из Эстонии Аркадий Попов.



Аркадий, здравствуйте! Продолжаем беседовать на актуальную в мире тему. В одном из своих интервью Вы сказали, что с вирусом нужно научиться сосуществовать. Могли бы как-то подробнее объяснить, что Вы имели в виду?

Аркадий Попов, медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Эстонии: “Несмотря на то что самая большая волна, если говорить конкретно об Эстонии, нас уже миновала, и сегодня мы видим только единичные случаи заражения в нашей стране, но на самом деле мы знаем, что какие-то случаи заражения будут продолжаться, возникать снова и снова до того момента, пока действительно не будут изобретены эффективные средства борьбы с этим вирусом". 

Следите ли Вы за ситуацией в нашей стране и можно ли говорить о спаде пандемии в наших государствах?

Эксперт Аркадий Попов: "Конечно, мы следим за ситуацией и в других странах, в том числе в Беларуси и в России, которые являются нашими относительно близкими соседями. Сегодня можно сказать, глядя на графики, доступные в официальных белорусских ресурсах, что заболеваемость идет на спад. И вторым показателем является уровень смертности в стране от коронавирусной инфекции, и в Беларуси, знаю, эти показатели исключительно низкие". 

Сейчас лето, разгар отпусков, и люди немного расслабились. Можно ли нам ожидать вторую волну? Будет ли вторая волна?

Эксперт Аркадий Попов:  "Я предполагаю, да, мы имеем дело с сезонным вирусом. Коронавирус является сезонным вирусом, но надо учитывать тот факт, что когда приходят другие сезонные вирусы (грипп, теновирус и т.д.), то может вернуться и коронавирусная инфекция. И какое-то время она может быть замаскирована другими инфекциями, поэтому система здравоохранения и эпидемиологи должны быть начеку. Этого не надо бояться. Говорят: нужно ли бояться второй волны? Не надо ее бояться - надо быть готовым ко второй волне".

Как Вы считаете, когда следует ожидать конца этой пандемии? И будет ли он вообще?

Эксперт Аркадий Попов:  "Я думаю, что решающую роль должна сыграть вакцина от коронавирусной инфекции и препараты. Я предполагаю, что в лучшем случае эффективные вакцины могут появиться к концу этого года. Или к началу следующего, поскольку те вакцины, которые сейчас находятся в разработке, проходят первые клинические испытания".

Аркадий, спасибо Вам большое за развернутые ответы. Всего Вам доброго и крепкого здоровья! До свидания!

 


 
 
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Несмотря на заметное улучшение вирусной обстановки в мире ученые и медики продолжают борьбу с коронавирусом. Как жить дальше в условиях пандемии? Как относиться к...
 
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