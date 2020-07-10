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ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире - более 220 тысяч за сутки

10.07.2020 21:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный суточный прирост.


Фото: Reuters

Предыдущий рекордный прирост по числу новых зараженных — больше 211 тысяч — ВОЗ зафиксировала 4 июля.

Общее количество заболевших, согласно ВОЗ, выросло до 12,1 млн. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились 12,3 млн человек. На первом месте по числу заражений США, за ними следуют Бразилия, Индия и Россия.

Наибольшее количество новых случаев (+138 тысяч инфицированных) ВОЗ зафиксировала в Северной и Южной Америке. Там, по данным организации, 6 264 626 случаев COVID-19. В Европе насчитываются 2 868 080 заразившихся и 202 341 умерших. За сутки число инфицированных возросло на 20 193. В Юго-Восточной Азии количество инфицированных достигло 1 065 093. За сутки число заразившихся увеличилось на 32 926 человек.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус считает, что пандемия коронавируса не взята под контроль в большинстве стран мира, и ситуация усугубляется. Он отметил, что всего за последние шесть недель число заболевших по всему миру выросло вдвое.

В Беларуси, напомним, подтверждено 64 604 случая COVID-19. Прирост за последние сутки составил 193 инфицированных. Выздоровели и выписаны 54 254 человек. Умерли 454 человека.

 
 
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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус считает, что пандемия коронавируса не взята под контроль в большинстве стран мира, и ситуация усугубляется.
 
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