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ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире - более 220 тысяч за сутки
10.07.2020 21:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный суточный прирост.
Предыдущий рекордный прирост по числу новых зараженных — больше 211 тысяч — ВОЗ зафиксировала 4 июля.
Общее количество заболевших, согласно ВОЗ, выросло до 12,1 млн. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом
Наибольшее количество новых случаев (+138 тысяч инфицированных) ВОЗ зафиксировала в Северной и Южной Америке. Там, по данным организации, 6 264 626 случаев COVID-19. В Европе насчитываются 2 868 080 заразившихся и 202 341 умерших. За сутки число инфицированных возросло на 20 193. В Юго-Восточной Азии количество инфицированных достигло 1 065 093. За сутки число заразившихся увеличилось на 32 926 человек.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус
В Беларуси, напомним,
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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус считает, что пандемия коронавируса не взята под контроль в большинстве стран мира, и ситуация усугубляется.
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