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«Энергетик-БГУ» без Яхшибоева потерпел поражение с разгромным счетом от «Руха»

12.07.2020 18:30 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 июля тремя играми завершается 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Молодечно «Энергетик-БГУ» проиграл «Руху» с разгромным счетом 1:8! Напомним, что «студентов» покинули Джасурбек Яхшибоев, который перебрался в «Шахтер» и Давид Тве, пополнивший ряды «Динамо-Брест».

Вчера в Борисове БАТЭ не смог обыграть «Славию», которая впервые отличилась на «Борисов-Арене». Серия без побед дома для «желто-синих» продлилась до четырех игр!


БАТЭ в кризисе и без подписаний новых игроков! Фото: БАТЭ

В Солигорске «Шахтер» разгромил «Городею», которую прилично лихорадит, в том числе из-за коронавируса. Лучший бомбардир чемпионата Джасурбек Яхшибоев, который перешел в стан «горняков», отличился в первом же матче за новый клуб! Солигорчане выходят на чистое первое место, на два очка опережая БАТЭ.

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Пока еще действующий чемпион пропустит этот тур. В «Динамо» бушует коронавирус, поэтому федерация футбола решила перенести игру брестчан против «Слуцка» на 12 августа.


Доиграет Виталий Лисакович до конца сезона или перейдет в клуб РПЛ? Фото: «Шахтер»

Не пропустите минское «дерби» в воскресенье, а также суперматч в Витебске. К «северянам» приедет не знающий поражений «Неман». «Витебск» у себя дома в этом году еще не проигрывал топ-клубам. Получится ли у «оленей» то, что не удалось чемпиону, БАТЭ и «Шахтеру»?

12 июля тур завершается еще тремя матчами:

«Энергетик-БГУ» — «Рух» — 1:8

Молодечно. 12 июля. Городской стадион.

Судьи: С. Цинкевич, В. Малютин, Е. Романов.

«Энергетик-БГУ»: Д. Садовский — Гирс, Мирошников, Шкурдюк, Основ, Мавату — Умаров (Совпель, 48), Башилов (Мухамедов, 46), Носко (к) — Атеменг (Мусаханян, 46), Юдчиц.

«Рух»: Степанов — Ковтун, Рахманов (к), Гайдучик — Концевой, Осучукву (Антилевский, 68), Васильев, Мигунов — Гречихо — Богомольский (Б.Садовский, 63), Шевченко (Никифоренко, 78).

Голы: 0:1 — Концевой (13). 0:2 — Гречихо (31). 0:3 — Рахманов (40). 0:4 — Шевченко (43). 0:5 — Мигунов (62). 0:6 — Концевой (65). 0:7 — Концевой (76). 1:7 — Мухамедов (83). 1:8 — Никифоренко (84).

Предупреждение: Мирошников (86).

Перед этим туром в составе этих команд произошли изменения. «Рух» покинули Абдулай Диалло и Павел Седько, которых поиграют за брестское «Динамо». В «Рухе» до конца сезона поиграет Евгений Шевченко, которого одолжили у «Динамо-Брест».

В «Энергетик-БГУ» пришли Михаил Башилов, Герман Основ и Владислав Мухамедов. Ушли из стана «студентов» Давид Тве и Джасурбек Яхшибоев.

Возможно, такая перемена в составе хозяев поля привела к катастрофе в первом же матче. Уже после первого тайма «студенты» «горели» брестчанам со счетом 0:4.

Казалось, что хуже быть уже не может. Но, оказалось, что может. После перерыва гости отгрузили еще четыре мяча. На что столичный клуб ответил голом престижа в исполнении Мухамедова.

Ужасное поражение «Энергетика-БГУ», который до этого два тура подряд в меньшинстве добывал победы, в том числе над БАТЭ.

«Динамо-Минск» — ФК «Минск» — 0:0

Матч начался.

ФК «Витебск» — «Неман», 20.30.
Как белорусский спорт «сражается» с коронавирусом и как к этому относятся чиновники

Трансферные новости и слухи

На рынке игроков жара! Начнем с «Шахтера».

Клуб расстался с нападающим Владимиром Хващинским, который на правах аренды выступал за «Минск». Форвард сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. Игрок в третий раз пришел в столичное «Динамо».

В Солигорск перебирается главное открытие нынешнего сезона, узбекский легионер Джасурбек Яхшибоев. Напомним, он на данный момент является лучшим бомбардиром Высшей лиги.


Лучший легионер этого сезона перебирается в Солигорск! Продолжит ли он феерить и там? Фото: «Энергетик-БГУ»

Затихли слухи о переходе в стан «Шахтера» футболиста «Ислочи» Момо Янсане. Но если это случится, то у «горняков» будет, пожалуй, сильнейшая атакующая линия игроков! С такой не стать чемпионом в этом году будет непростительно.

Впрочем, по информации того же «Белорусского футбола» уже совсем скоро Виталий Лисакович может оказаться в РПЛ, якобы почти достигнута договоренность с «Локомотивом».

Из «Энергетика-БГУ» в «Динамо-Брест» перешел Давид Тве, сообщает клуб. Также сенегальский нападающий Абдулайе Диалло на правах аренды перешел в стан чемпиона.

Из «Крумкачоў» уходит нападающий Дмитрий Лебедев, чтобы продолжить карьеру в «Белшине» и помочь команде избежать вылета из «вышки».

«Трибуна» сообщила, что полузащитник сборной Беларуси Никита Корзун тренируется с БАТЭ.

Ивуарийский полузащитник Жан Морель По, принадлежавший «Торпедо-БелАЗу» и выступавший в «Смолевичах» на правах аренды, стал игроком «Немана».

Столичное «Динамо» укрепилось 24-летним бразильским полузащитником Силасом.

Форвард БАТЭ Владислав Мухамедов, игравший за «Смолевичи», до окончания этого сезона будет выступать на правах аренды в рядах «Энергетика-БГУ». За «быков» он сыграл 15 матчей, забил два гола и отдал результативную передачу.

К слову, БАТЭ пока единственный клуб, который в летнее окно не подписал ни одного новичка.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки
«Шахтер» 17 33
БАТЭ 17 31
«Неман» 15 29
«Энергетик-БГУ» 17 29
«Торпедо-БелАЗ» 17 26
«Динамо» (Брест) 16 26
«Рух» 17 25
«Динамо» (Минск) 16 23
«Ислочь» 17 23
«Витебск» 16 22
«Славия» 17 22
«Слуцк» 16 18
ФК «Городея» 16 16
ФК «Минск» 14 15
ФК «Смолевичи» 16 14
«Белшина» 17 10

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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12 июля завершается 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
 
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