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«Энергетик-БГУ» без Яхшибоева потерпел поражение с разгромным счетом от «Руха»
12.07.2020 18:30 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 июля тремя играми завершается 17-й тур
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Не пропустите минское «дерби» в воскресенье, а также суперматч в Витебске. К «северянам» приедет не знающий поражений «Неман». «Витебск» у себя дома в этом году еще не проигрывал топ-клубам. Получится ли у «оленей» то, что не удалось чемпиону, БАТЭ и «Шахтеру»?
12 июля тур завершается еще тремя матчами:
«Энергетик-БГУ» — «Рух» — 1:8
Молодечно. 12 июля. Городской стадион.
Судьи: С. Цинкевич, В. Малютин, Е. Романов.
«Энергетик-БГУ»: Д. Садовский — Гирс, Мирошников, Шкурдюк, Основ, Мавату — Умаров (Совпель, 48), Башилов (Мухамедов, 46), Носко (к) — Атеменг (Мусаханян, 46), Юдчиц.
«Рух»: Степанов — Ковтун, Рахманов (к), Гайдучик — Концевой, Осучукву (Антилевский, 68), Васильев, Мигунов — Гречихо — Богомольский (Б.Садовский, 63), Шевченко (Никифоренко, 78).
Голы: 0:1 — Концевой (13). 0:2 — Гречихо (31). 0:3 — Рахманов (40). 0:4 — Шевченко (43). 0:5 — Мигунов (62). 0:6 — Концевой (65). 0:7 — Концевой (76). 1:7 — Мухамедов (83). 1:8 — Никифоренко (84).
Предупреждение: Мирошников (86).
Перед этим туром в составе этих команд произошли изменения. «Рух» покинули Абдулай Диалло и Павел Седько, которых поиграют за брестское «Динамо». В «Рухе» до конца сезона поиграет Евгений Шевченко, которого одолжили у «Динамо-Брест».
В «Энергетик-БГУ» пришли Михаил Башилов, Герман Основ и Владислав Мухамедов. Ушли из стана «студентов» Давид Тве и Джасурбек Яхшибоев.
Возможно, такая перемена в составе хозяев поля привела к катастрофе в первом же матче. Уже после первого тайма «студенты» «горели» брестчанам со счетом 0:4.
Казалось, что хуже быть уже не может. Но, оказалось, что может. После перерыва гости отгрузили еще четыре мяча. На что столичный клуб ответил голом престижа в исполнении Мухамедова.
Ужасное поражение «Энергетика-БГУ», который до этого два тура подряд в меньшинстве добывал победы, в том числе над БАТЭ.
«Динамо-Минск» — ФК «Минск» — 0:0
Матч начался.
ФК «Витебск» — «Неман», 20.30.
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Форвард БАТЭ Владислав Мухамедов, игравший за «Смолевичи», до окончания этого сезона будет выступать на правах аренды в рядах «Энергетика-БГУ». За «быков» он сыграл 15 матчей, забил два гола и отдал результативную передачу.
К слову, БАТЭ пока единственный клуб, который в летнее окно не подписал ни одного новичка.
Положение в чемпионате прямо сейчас:
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12 июля завершается 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
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