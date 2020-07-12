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Борьба с COVID-19, инфраструктура, бизнес. О чем еще говорил Президент на встрече с активом Минска?

12.07.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Борьба с COVID-19, инфраструктура, бизнес. О чем еще говорил Президент на встрече с активом Минска?

На этой неделе Президент провел встречу со столичным активом. Вспомним темы, которые обсуждали. Борьба с COVID-19. Двухмиллионный Минск в этот период был самым проблемным хотя бы в силу своего масштаба. Помогли наша дисциплинированность и чёткая, оперативно управляемая система здравоохранения. Говорили про знаковые инфраструктурные проекты. Про цифровизацию экономики. О бизнес-климате. И, конечно, о Минске. За четверть века главный город страны претерпел колоссальные преобразования. 

Достижения – это хорошо, но современная столица – объект, который подразумевает постоянное развитие. Плюс особое социально-экономическое «обаяние» столицы, которое порождает одну из главных проблем –обеспеченность жильём. Президент напомнил: в очереди нуждающихся в Минске – 200 тысяч семей. При этом параллельно никто не снимал проблемы с перенаселением мегаполиса и вытекающую задачу развивать полноценные города-спутники. Целый ряд тезисов уже к концу недели получили развитие во время встречи на заводе «Атлант». 

Раз уж такая форма общения Президента с трудовыми коллективами в последнее время стала трендом, резонно было бы объяснить, что вообще вкладывается в понятие «актив». И изучение словарей подталкивает на метафоричность: в прямом смысле актив – это «наиболее деятельная часть организации», но есть и значение специальное. В бухгалтерии «актив» – это ресурс, от которого компания ожидает экономической отдачи в будущем. С учётом того, что Александр Лукашенко часто говорит, что самое ценное в Беларуси – это люди, именно это значение слова «актив» приобретает особый символизм. 

Те, кого приглашают на такие встречи с Главой государства – люди, работа которых не ограничивается текстом должностных инструкций. Здесь те, кому не всё равно, что происходит – они предлагают и, что важно, готовы свои инициативы реализовывать. Каждый мог бы на своём рабочем месте отсиживаться от звонка до звонка, дистанцируясь от принятия решений, и особых претензий к ним бы, наверное, и не было. Но не было бы и уважения – Президент начал было перечислять, сколько хорошего сделано в столице за последние годы, но в какой-то момент остановился. А ещё Глава государства таким людям готов верить. Наверняка в вертикали столичной власти есть и те, кто недоволен: своим положением, своей зарплатой, ситуацией в городе, погодой, футболом или репертуаром поп-исполнителей. Недовольство, в общем-то, может быть и двигателем прогресса, если не только ворчать, но и что-то делать. Ситуация с коронавирусом в столице – особо показательна. Александр Лукашенко в избранный путь просил поверить. И ведь боялись, откровенно говоря, все, но одни просто паниковали и ворчали, а другие – поверили, стиснули зубы и сделали всё, что в их силах, чтобы проблему эту решить. 

Учитывая такую риторику Президента и его честную оценку ситуации, очень забавным видится мнение недовольных – мол, Александр Лукашенко перед выборами проводит агитацию. Если быть таким же честным, то Глава государства в выборном 2020-м принял много непопулярных для электората решений. Вот с коронавирусом: Президент  мог бы легко ввести тотальный карантин, всем выдают килограммы масок и литры антисептика, электорат в восторге, все голосуют за Лукашенко, а через полгода экономика обваливается… Задача Президента – не победа на выборах, а решение проблем общества. Лукашенко прекрасно понимал, что как политик создаёт себе проблемы, решая проблемы Беларуси. 

Или ситуация с бизнесом и его поддержкой. Есть поводы считать, что Президенту некоторые советовали популистские решения – дать льготы всем подряд, кому-то отсыпать немного денег, другим пообещать денег позже, бизнесмены 9 августа проголосуют за действующего Президента, а уже после выборов дыру в бюджете как-нибудь залатаем. Но Александр Лукашенко сделал по-другому. Президент про себя уже в который раз на неделе сказал – «я не буду пытаться показать себя белым и пушистым». То же самое следовало бы сделать каждому. Даже тот же актив – перед выборами было бы лучше всех просто похвалить для общего поднятия настроения. Но ведь не настроение – результат работы. 

Молодёжь, впрочем, далеко потеряна не вся – это уже вывод, сделанный после посещения Президентом предприятия «Атлант», где Александр Лукашенко встретился со студотрядовцами. Ребята эти могли бы праздно шататься, собираясь в цепи и кольца. Но собираются они, чтобы что-то сделать: и для страны, и – это нормально – для себя самих. И опять же, к такой молодёжи Президент испытывает уважение и не стесняется его проявить. 

Тональность отношения к пятилеткам (мол, это наших отцов, не наше, значит, что-то архаичное) могла бы задеть Президента – всё же это лично он требует планировать на пять лет. Но Александр Лукашенко слушает и отвечает с улыбкой. 

В конце концов, сам Президент был когда-то таким, как они. И ему не было всё равно, и он очень старался, чтобы что-то сделать – и для себя, и для своей страны. Этот путь неравнодушного человека привёл его в президентское кресло. И неравнодушие при этом сохранилось. 

И последняя откровенная мысль. Вопрос «Что будет со страной в будущем?» волнует всех, от Президента до молодёжи. Но вот сегодня выходной – а завтра начнётся рабочая неделя, и у всех будет возможность не только хотеть, но и сделать. Но одни будут просто ворчать и хотеть перемен, а другие – стиснут зубы и будут прилагать усилия, чтобы сделать что-то полезное. Право на мнение есть у обеих сторон. Но одно из них действительно достойно уважения. 

ФОТО: БЕЛТА

 

 

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Теги: Минск
 
 
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На этой неделе Президент провел встречу со столичным активом. Вспомним темы, которые обсуждали. Борьба с COVID-19. Двухмиллионный Минск в этот период был самым...
 
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