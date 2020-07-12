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Редкое фото Софии Ротару с мужем появилось в соцсетях
12.07.2020 22:29 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Архивную фотографию певицы Софии Ротару с мужем Анатолием Евдокименко опубликовал их сын Руслан в Instagram.
Кадры сделаны в 90-х, на них артистка запечатлена вместе со своим мужем на фоне машины.
Подписчики пришли в восторг от этих фотографий, отметив, что Ротару и ее муж (он скончался в 2002 году) выглядят очень счастливыми.
В настоящее время Ротару находится в особняке под Киевом. Карантин из-за коронавируса она провела вместе с сыном Русланом, его женой Светланой и внуками Соней и Анатолием. Артистка также в этот период занялась садоводством и, хотя она редко общается с поклонниками в соцсетях, похвасталась недавно цветами, которые вырастила сама.
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Архивную фотографию певицы Софии Ротару с мужем Анатолием Евдокименко опубликовал их сын Руслан в Instagram. Кадры сделаны в 90-х, на них артистка запечатлена вместе со...
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