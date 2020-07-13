«Доставка стоит 3 рубля, а с меня вычли почти 5». Курьер-новичок честно рассказывает о своей работе

Источник материала: Tut.by

— Родные к идее сменить профессию, пусть и на время, отнеслись с сомнением. Оказались во многом правы, — улыбается Ольга Портенко. — И авто «убивается», и деньги совсем не те. Или я не умею находить лазейки, чтобы работать в плюс? Ведь остальные как-то выкручиваются. Мы поговорили с девушкой, которая лишилась работы в эпидемию коронавируса и стала курьером.





«Особых требований к кандидатам нет. Главное — желание»

Оля курьерит где-то с месяц. Приходится пропускать: машина старенькая, часто ломается.

— Я без труда поменяю в авто колесо, проверю масло, залью антифриз, — делится девушка. — Мне 37 лет, за рулем — с 18. Считаю себя хорошим водителем. Ориентироваться по городу помогает навигатор. Родом я из Полоцка, в Минске — с 11 лет. Я дочь военного. Мы часто мотались по гарнизонам. Дальний Восток, Германия — всюду были. Так что я с детства на колесах.

Последнее место работы Оли — журнал Office Life. До этого она была smm-редактором на Еврорадио, а также работала на TUT.BY:

— В журнале мне не продлили контракт, попала под сокращение. Пока ищу что-то новое, решила не сидеть сложа руки. К тому же захотелось механической работы. Когда увольняют, теряется вера в себя. Нужно время, чтобы восстановиться и переключиться.





Устроиться курьером было несложно. Оля откликнулась на одну из первых попавшихся вакансий в интернете:

— Перезвонили, позвали на собеседование. Особых требований к кандидатам нет. Главное — желание. Заключили договор. Выдали сумку, кепку, майку, байку. Предлагали курьерить по 10−12 часов в сутки и в выходные. Отказалась. Побоялась, что не потяну с непривычки.

«Доставляла еду на закрытые теннисные корты, в крутые коттеджи, но чаевыми там не баловали»

Оля работает с 11 до 16 часов. В обеденное время клиентов обычно много:

— Мой максимум — 9 заказов за смену, минимум — 2. Доставка одного заказа из ресторана стоит 4 рубля, из "МакДональдса" и Gastrofest — 3 рубля. Думаю, за свой неполный месяц работы получу около 200 рублей, — подсчитывает Оля. — Мне оплачивают бензин, но, как ни крути, все расходы на топливо не покрывают. Я живу в КИЗ Марьялово (Логойское направление, в 12 километрах от МКАД). Оплата поездки от дома до центра (а именно там большинство заведений Минска) — на мне. Но это все равно лучше, чем быть пешим курьером или на велосипеде! Я бы так не смогла.





Курьер рассказывает, что чаевые ей оставили лишь раз. Нет у белорусов такой практики:

— Привезла заказ в гимназию в Боровлянах. Шел дождь, я промокла, пока бежала от авто до здания. Девушка — наверное учительница — дала 2 рубля на чай. Меня это так воодушевило! Я доставляла еду на закрытые теннисные корты, в крутые коттеджи и другие VIP-территории, но чаевыми там не баловали.

Оля отмечает, что один из плюсов курьерской работы — возможность получше узнать город, увидеть, пусть и мельком, интересные места.

— Чаще всего заказывают вегетарианскую еду, китайскую кухню, "МакДональдс", салаты и супы. На обеды, кстати, минчане любят яйца бенедиктин. Удивилась этому, — смеется Оля.

А вот курьерам-девушкам уже никто не удивляется, их в столице много.

— Мои коллеги — это люди разного пола, возраста, социального статуса. Есть даже профессора! Многие курьерят на хороших авто, видно, что когда-то имели неплохой достаток, — рассуждает Оля.

«Так замоталась, что поехала к клиенту без заказа»

— Первое время все давалась легко. Я была на каком-то душевном подъеме. Мне нравилось доставлять людям еду, думала даже, что это благородное дело, — вспоминает Оля. — Но со временем стала затухать. Падает денежная мотивация, я понимаю, что это невыгодно.

Оля говорит, что после смены устает эмоционально больше, чем физически:

— У меня огромный запас энергии. Но один раз так замоталась, что поехала к клиенту без заказа. Просто не забрала его из ресторана, — смеется. — Был случай, когда подумала, что нужно завязывать с курьерством. Я неудачно взяла рюкзак, перевернулась Coca-Cola в стакане и залила десерт макфлури из "МакДональдса". Доставка стоит 3 рубля, а с меня вычли почти 5. Вроде мелочь, а из колеи выбивает.





По инструкции, объясняет Оля, если у заказчика возникают какие-то претензии, курьер извиняется и передает вопрос специалистам колл-центра:

— Мой клиент отказался от испорченного товара взамен на новый. Все было мирно, без оскорблений. Уверена, что улыбка и доброе слово если не решат вопрос, то точно помогут избежать конфликта. Поэтому я всегда стараюсь быть на позитиве, — смущается Оля.

Больше всего расстраивает ситуация, признается курьер, в которой ты ничего не можешь сделать:

— Доставляла 9 пицц в один из магазинов бытовой техники. Все не влезло в рюкзак, часть везла в пакете. Заказчик был возмущен, что одна часть пицц теплая, другая — холодная. Но, бывает, и на работе настроение поднимают! — оживляется. — Официанты и администраторы заведений всегда внимательны, воды предложат, присесть. Приятно! Думаю, мы друг друга понимаем, потому что в одной лодке.

На вопрос, не боялась ли Оля заразиться коронавирусом, отвечает с ходу:

— Боялась. Но работа есть работа. Не могу же я дать белорусам умереть с голоду, — шутит девушка. — Я стараюсь максимально уберечь себя и других: маска, антисептик, перчатки. Этого требует и работодатель. За несоблюдение — штраф. Вообще, курьер не так много контактирует с людьми, как кажется на первый взгляд. Оплачивается все онлайн. Кстати, сами клиенты встречают курьера без масок.

Оля убеждена, что курьерство не станет для нее основной работой. Исключительно как временный заработок:





— Я планирую найти работу SMM-редактора, как и раньше. Пока взяла маленький проект и подрабатывают в Instagram. А пока — любой опыт ценен. И это куда лучше, чем ничего не делать, ждать с моря погоды и жаловаться на жизнь.