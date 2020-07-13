ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Доставка стоит 3 рубля, а с меня вычли почти 5». Курьер-новичок честно рассказывает о своей работе

13.07.2020 09:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

— Родные к идее сменить профессию, пусть и на время, отнеслись с сомнением. Оказались во многом правы, — улыбается Ольга Портенко. — И авто «убивается», и деньги совсем не те. Или я не умею находить лазейки, чтобы работать в плюс? Ведь остальные как-то выкручиваются. Мы поговорили с девушкой, которая лишилась работы в эпидемию коронавируса и стала курьером.


«Особых требований к кандидатам нет. Главное — желание»

Оля курьерит где-то с месяц. Приходится пропускать: машина старенькая, часто ломается.

— Я без труда поменяю в авто колесо, проверю масло, залью антифриз, — делится девушка. — Мне 37 лет, за рулем — с 18. Считаю себя хорошим водителем. Ориентироваться по городу помогает навигатор. Родом я из Полоцка, в Минске — с 11 лет. Я дочь военного. Мы часто мотались по гарнизонам. Дальний Восток, Германия — всюду были. Так что я с детства на колесах.

Последнее место работы Оли — журнал Office Life. До этого она была smm-редактором на Еврорадио, а также работала на TUT.BY:

— В журнале мне не продлили контракт, попала под сокращение. Пока ищу что-то новое, решила не сидеть сложа руки. К тому же захотелось механической работы. Когда увольняют, теряется вера в себя. Нужно время, чтобы восстановиться и переключиться.


Устроиться курьером было несложно. Оля откликнулась на одну из первых попавшихся вакансий в интернете:

— Перезвонили, позвали на собеседование. Особых требований к кандидатам нет. Главное — желание. Заключили договор. Выдали сумку, кепку, майку, байку. Предлагали курьерить по 10−12 часов в сутки и в выходные. Отказалась. Побоялась, что не потяну с непривычки.

«Доставляла еду на закрытые теннисные корты, в крутые коттеджи, но чаевыми там не баловали»

Оля работает с 11 до 16 часов. В обеденное время клиентов обычно много:

— Мой максимум — 9 заказов за смену, минимум — 2. Доставка одного заказа из ресторана стоит 4 рубля, из "МакДональдса" и Gastrofest — 3 рубля. Думаю, за свой неполный месяц работы получу около 200 рублей, — подсчитывает Оля. — Мне оплачивают бензин, но, как ни крути, все расходы на топливо не покрывают. Я живу в КИЗ Марьялово (Логойское направление, в 12 километрах от МКАД). Оплата поездки от дома до центра (а именно там большинство заведений Минска) — на мне. Но это все равно лучше, чем быть пешим курьером или на велосипеде! Я бы так не смогла.


Курьер рассказывает, что чаевые ей оставили лишь раз. Нет у белорусов такой практики:

— Привезла заказ в гимназию в Боровлянах. Шел дождь, я промокла, пока бежала от авто до здания. Девушка — наверное учительница — дала 2 рубля на чай. Меня это так воодушевило! Я доставляла еду на закрытые теннисные корты, в крутые коттеджи и другие VIP-территории, но чаевыми там не баловали.

Оля отмечает, что один из плюсов курьерской работы — возможность получше узнать город, увидеть, пусть и мельком, интересные места.

— Чаще всего заказывают вегетарианскую еду, китайскую кухню, "МакДональдс", салаты и супы. На обеды, кстати, минчане любят яйца бенедиктин. Удивилась этому, — смеется Оля.

А вот курьерам-девушкам уже никто не удивляется, их в столице много.

— Мои коллеги — это люди разного пола, возраста, социального статуса. Есть даже профессора! Многие курьерят на хороших авто, видно, что когда-то имели неплохой достаток, — рассуждает Оля.

«Так замоталась, что поехала к клиенту без заказа»

— Первое время все давалась легко. Я была на каком-то душевном подъеме. Мне нравилось доставлять людям еду, думала даже, что это благородное дело, — вспоминает Оля. — Но со временем стала затухать. Падает денежная мотивация, я понимаю, что это невыгодно.

Оля говорит, что после смены устает эмоционально больше, чем физически:

— У меня огромный запас энергии. Но один раз так замоталась, что поехала к клиенту без заказа. Просто не забрала его из ресторана, — смеется. — Был случай, когда подумала, что нужно завязывать с курьерством. Я неудачно взяла рюкзак, перевернулась Coca-Cola в стакане и залила десерт макфлури из "МакДональдса". Доставка стоит 3 рубля, а с меня вычли почти 5. Вроде мелочь, а из колеи выбивает.


По инструкции, объясняет Оля, если у заказчика возникают какие-то претензии, курьер извиняется и передает вопрос специалистам колл-центра:

— Мой клиент отказался от испорченного товара взамен на новый. Все было мирно, без оскорблений. Уверена, что улыбка и доброе слово если не решат вопрос, то точно помогут избежать конфликта. Поэтому я всегда стараюсь быть на позитиве, — смущается Оля.

Больше всего расстраивает ситуация, признается курьер, в которой ты ничего не можешь сделать:

— Доставляла 9 пицц в один из магазинов бытовой техники. Все не влезло в рюкзак, часть везла в пакете. Заказчик был возмущен, что одна часть пицц теплая, другая — холодная. Но, бывает, и на работе настроение поднимают! — оживляется. — Официанты и администраторы заведений всегда внимательны, воды предложат, присесть. Приятно! Думаю, мы друг друга понимаем, потому что в одной лодке.

На вопрос, не боялась ли Оля заразиться коронавирусом, отвечает с ходу:

— Боялась. Но работа есть работа. Не могу же я дать белорусам умереть с голоду, — шутит девушка. — Я стараюсь максимально уберечь себя и других: маска, антисептик, перчатки. Этого требует и работодатель. За несоблюдение — штраф. Вообще, курьер не так много контактирует с людьми, как кажется на первый взгляд. Оплачивается все онлайн. Кстати, сами клиенты встречают курьера без масок.

Оля убеждена, что курьерство не станет для нее основной работой. Исключительно как временный заработок:


— Я планирую найти работу SMM-редактора, как и раньше. Пока взяла маленький проект и подрабатывают в Instagram. А пока — любой опыт ценен. И это куда лучше, чем ничего не делать, ждать с моря погоды и жаловаться на жизнь.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы поговорили с девушкой, которая лишилась работы в эпидемию коронавируса и стала курьером.
 
Новости дня
Новости
 
Работник банка: «Радоваться мелочам стало проще. Каждое утро, которое встретил на свободе, - уже счастье»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика