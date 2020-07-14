Список поликлиник: где в Минске можно платно пройти экспресс-тестирование на COVID-19

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», к этим быстрым исследованиям подключились несколько поликлиник (о них позже), а с 13 июля еще и две крупные клинические больницы — 2-я и 4-я. На прошлой неделе, каккорреспондент агентства «Минск-Новости», к этим быстрым исследованиям подключились несколько поликлиник (о них позже), а с 13 июля еще и две крупные клинические больницы — 2-я и 4-я.





— Пожалуйста, приезжайте, тестов у нас предостаточно, только паспорт не забудьте — нужен для заключения договора, — любезно пригласил меня главный врач 4-й городской клинической больницы имени Н. Е. Савченко Вацлав Янушко. — Мы проводим экспресс-тестирование на определение антител к SARS-COV-2 с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00. Стоимость этой услуги для граждан Беларуси 21 рубль 79 копеек, иностранных — 30 рублей 40 копеек.













Скажем так, совсем недорого. На сайте больницы указаны телефоны для справок, если что-то надо уточнить, можно позвонить — все по полочкам разложат.





Аналогичную услугу с 13 июля оказывают и в 2-й клинике, она находится в центре столицы, если кому-то принципиально месторасположение.





На прошлой неделе проверку на коронавирус начали 10 поликлиник:





3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района;





6-я центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района;





14-я центральная районная поликлиника Партизанского района;





25-я центральная районная поликлиника Московского района;





8-я городская поликлиника;





29-я городская поликлиника;





33-я городская студенческая поликлиника;





35-я городская поликлиника;





38-я городская поликлиника;





39-я городская поликлиника.





Цена вопроса везде примерно одинаковая — в пределах 20 рублей, если доплатить 1 рубль 15 копеек, то ответ пришлют по электронной почте.





Напомним, что такое экспресс-тесты. Они позволяют определить фазу болезни. Наличие в крови иммуноглобулинов класса М свидетельствует об активном инфекционном процессе, то есть у человека COVID-19. Присутствие иммуноглобулинов класса G говорит о том, что пациент уже встречался с вирусом и имеет к нему иммунитет. Если в крови есть и те, и другие (иммуноглобулины М и G), значит, человек выздоравливает.





Надо ли готовиться к сдаче анализов на коронавирусную инфекцию? Как объяснил врач лабораторной диагностики 6-й городской клинической больницы Минска Евгений Кушалин, никакой особой подготовки от пациента не требуется. Причем без разницы, откуда берут кровь — из вены или из пальца.





Справочно





Выезжающим за рубеж делают платно ПЦР-диагностику на коронавирусную инфекцию. К этому анализу — взятию мазков из носа и зева — надо подготовиться. Желательно прийти с утра натощак и не чистить зубы. Также перед процедурой нельзя ничего пить.



