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Фальстарт: чартеры в Тунис отменены до 22 июля включительно

14.07.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщают представители компании «Интерсити», начало чартерной программы в Тунис вновь отодвигается.

Корректировки в полетной программе связаны с тем, что власти Туниса каждую неделю обновляют списки государств, гражданам которых разрешен въезд в страну без тестов на коронавирус. Очередное обновление «зеленого списка» произойдет предположительно 15 июля.



Первоначально консолидатор рейса, компания «Интерсити» планировала осуществлять рейсы с 28 июня, затем с 5 июля и с 16 июля, сообщает Республиканский союз туристических организаций.

На днях белорусский Минздрав отменил обязательный 14-дневный карантин для возвращающихся из Туниса. Теперь остался только один шаг на пути к тому, чтобы белорусские туристы смогли свободно путешествовать в эту прекрасную страну – без виз, тестов и самоизоляции.
 
 
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Как сообщают представители компании «Интерсити», начало чартерной программы в Тунис вновь отодвигается.
 
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