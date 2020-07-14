Авиа- и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией восстановят в ближайшие дни

Источник материала: ОНТ

Авиа- и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией должно быть восстановлено в ближайшие дни. Об этом договорились сегодня премьер-министры Беларуси и России по итогам встречи в Москве.

Главы кабминов обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, восстановление товарооборота после коронавирусных ограничений, а также доступ к рынкам обеих стран без изъятий и барьеров. Кроме того, сегодня подписан пакет документов, касающихся сотрудничества в энергетической сфере. Один из них касается поставок в нашу страну нефти и газа, второй регулирует некоторые финансовые вопросы строительства Белорусской атомной электростанции.

Также сегодня в Москве премьер-министр Беларуси провел встречу с главой Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, где обсуждалась повестка заседания Евразийского межправительственного совета. Встреча пройдет 17 июля в Минске. И, как сообщил белорусский премьер, формат заседания – очный.

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