Базанов о коронавирусе в брестском «Динамо»: «Есть два человека, которые заболели, но я не понимаю многих, которые их пофамильно называют. Это запрещено вообще делать»

Источник материала: Tribuna.com

Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал о том, что в брестском «Динамо» в скором времени ситуация наладится и клуб вернется к играм в чемпионате после вспышки коронавируса в стане брестчан.

«Думаю, что все восстановится. Там не так все страшно, как многие думают. Они уже вроде с понедельника будут тренироваться (интервью записано 12 июля, в воскресенье – Tribuna.com).

Пока у них было два [зараженных], а остальные были контактами второго уровня. И они боялись за команду, чтобы не получилось так, что заболеет еще больше и нам тогда придется вообще команду исключить или писать им техническое поражение сразу. Поэтому мы разберемся.

Вы сами понимаете, что мы не можем жить отдельно – футбол и футболисты от страны. Конечно, где-то в командах есть несколько человек [заболевших]… Вы знаете, что началось у нас с «Минска», они пропускали два тура. Сейчас Брест. Там пока идет подозрение на коронавирус в основном. Есть два человека, которые заболели, но я не понимаю многих, которые берут и пофамильно называют. Это запрещено вообще делать. Получается корреспондент влезает в частную жизнь футболиста. Этого делать нельзя», – сказал Базанов в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5» .

Напомним, сегодня стало известно, что АБФФ перенесла еще один матч с участием брестского «Динамо» – игру со «Славией». Эта встреча состоится позже. Ранее «Динамо» пропустило игру со .

6 июля сообщалось о том, что в «Динамо» вспышка коронавируса. Милевский, Гордейчук и еще 14 человек в брестском «Динамо» заразились коронавирусом. Нойок, Игнатович и Юзепчук – в больнице.

По данным Минздрава в Беларуси зарегистрировано 65 269 (+155) случаев . Умерли 474 пациента, выписаны 55 799 человек.

«Динамо» Брест: «Да, в команде есть заболевшие. Не все ребята получили еще результаты тестов. Но это точно не 15 человек, как пишут СМИ»