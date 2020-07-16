У школьника парализовало руку после 22 часов за компьютерными играми

Источник материала: ОНТ

Китайский подросток проводил за компьютерными играми по 22 часа в день и перенес ишемический инсульт. У 15-летнего парня парализована левая рука, рассказывает AsiaOne.

Из-за коронавирусной пандемии школы Китая были закрыты на карантин, ученики были переведены на дистанционное обучение. В таких условиях 15-летний Сяобинь перестал выходить из комнаты, завесил окна и запер дверь. Родители думали, что парень занят учебой. В действительности подросток не отрывался от компьютерных игр.

Из переписки Сяобиня установили, что в течение месяца он спал не более двух часов в сутки. Результатом недостаточного отдыха и питания стал инсульт.

Фото: Nanning Television / screengrab

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