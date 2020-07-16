Член МОК: возможная отмена Олимпийских игр в Токио повлечет отмену Игр-2022 в Пекине

















«Принимая во внимание политическую сторону дела, если в июле и августе следующего года в Токио будут проблемы с коронавирусом, трудно представить, что это не вызовет негативных последствий для Игр спустя 5 месяцев», – заявил Паунд.





Паунд отметил, что Олимпийские игры в Пекине могут быть осложнены рядом политических конфликтов. На это могут повлиять протесты в Гонконге и напряженные отношения США и Китая.





Он также предположил, что Китай может рассмотреть вопрос о запрете участия сборной США в Олимпийских играх, если Америка к тому времени не сможет взять под контроль распространение вируса.





«В США, возможно, будет самое большое количество заразившихся в мире, и будет слишком опасно, если американцы приедут в Китай. Это радикальное предположение. Но могут случиться любые безумные вещи», – заявил Паунд.





Олимпийские игры в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.



