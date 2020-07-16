Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Польшу прибывают американские военные и бронетехника В стране готовятся к проведению учений: масштаб их из-за коронавируса существенно уменьшен. Первоначально планировалось, что в Defender Europe примут участие 20 тысяч...

В стране готовятся к проведению учений: масштаб их из-за коронавируса существенно уменьшен. Первоначально планировалось, что в Defender Europe примут участие 20 тысяч солдат и офицеров из США. Теперь же в Польшу прибудут только 500 американских военных и немногим более полусотни единиц бронетехники. Учения стартуют через неделю.