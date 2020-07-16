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В Польшу прибывают американские военные и бронетехника
16.07.2020 19:32 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ стране готовятся к проведению учений: масштаб их из-за коронавируса существенно уменьшен. Первоначально планировалось, что в Defender Europe примут участие 20 тысяч солдат и офицеров из США. Теперь же в Польшу прибудут только 500 американских военных и немногим более полусотни единиц бронетехники. Учения стартуют через неделю.
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В стране готовятся к проведению учений: масштаб их из-за коронавируса существенно уменьшен. Первоначально планировалось, что в Defender Europe примут участие 20 тысяч...
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