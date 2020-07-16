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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российская премьер-лига отменила матч "Тамбов" - "Сочи" из-за коронавируса Российская премьер-лига в своем телеграм-канале объявила, что матч 29-го тура "Тамбов" - "Сочи" не состоится. У девяти представителей гостей было выявлено заражение...

Российская премьер-лига в своем телеграм-канале объявила, что матч 29-го тура "Тамбов" - "Сочи" не состоится. У девяти представителей гостей было выявлено заражение коронавирусом. Результаты их тестов стали известны сегодня. "Сочи", набрав 33 очка в 28 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице и находится в 5 очках от зоны вылета. "Тамбов" располагается на 14-й строчке и имеет в активе столько же очков, сколько идущие ниже "Крылья Советов". О дате, когда матч состоится, пока не сообщается.